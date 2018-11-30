Воронья слободка Путина 4 Игорь Яковенко

30.11.2018, 10:09

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Россия ведет себя как гопник в коммунальной квартире.

По информации министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна Россия блокирует украинские порты Мариуполь и Бердянск, заблокировано 35 украинских судов. Пользуясь превосходством в военной силе, путинская Россия фактически совершила ползучую аннексию Азовского моря. О договоре от 2003 года, в котором закреплены свобода судоходства, совместный российско-украинский статус Азовского моря и Керченского пролива и прочие глупости – обо всем этом можно забыть. Россия ведет себя как обнаглевший гопник в коммунальной квартире. Аркадий Райкин весьма точно и живописно спародировал такой типаж в миниатюре "Волшебная сила искусства".

Вышедшие из советского барака страны пытаются, кто как может, обустраивать свое отдельное жилье. Получается по-разному: у кого лучше, у кого хуже. И только Россия с приходом Путина мечтает вновь собрать всех в коммуналку. Всех точно не получится, поэтому Путин и его свора ищет слабые звенья. Сейчас таким звеном оказалась Украина, в которую Путин вцепился мертвой хваткой.

Кто жил в коммуналке, знает, что главное оружие в кухонных битвах даже не столько сила, сколько наглость, нахрап и беспредельное хамство. Главное – раздавить оппонента морально. Плюнуть в кастрюлю. Обозвать. Походя толкнуть. И все время орать так чтобы у соседа уши заложило. Именно так ведет себя Россия во всех точках соприкосновения с Украиной. Именно так ведут себя российские "дипломаты" в ООН. Именно так ведут себя ведущие и "эксперты" в российском телевизоре.

Абсолютный чемпион по коммунальным боям – Владимир Соловьев, который дает свои многочасовые мастер-классы по этому виду "спорта" почти ежедневно. В программе "Вечер" от 28.11.2018 Соловьев и его "эксперты" принялись истошно орать практически с первых минут, компенсируя тем самым полное отсутствие внятных аргументов, хоть как-то оправдывающих новый виток российской агрессии. Собственно тон задал Путин, который на форуме "Россия зовет" обвинил лично президента Украины Порошенко в организации провокации, суть которой в том, что три украинских корабля пытались пройти из украинского порта Одесса в украинский порт Мариуполь. После чего Путин заявил, что "Украине все сходит с рук" и "если они попросят младенцев на завтрак, то им дадут". Младенцев, съеденных Украиной, найти пока не удалось, а вот кровь украинских моряков, пролитая российскими военными, была видна на руках Путина вполне отчетливо.

В конкурсе на звание "главный хам вечера" Соловьев всегда лидирует сам с большим отрывом. За второе и третье место развернулась ожесточенная борьба между "экспертами" Дмитрием Куликовым и Игорем Коротченко. Оба соревновались, кто из них изобретательнее унизит Украину и оскорбит присутствующих в студии украинцев.

"Мы совершили ошибку, рассчитывая, что перед нами субъект, обладающий здравым смыслом и учитывающий свои интересы", - покаялся "эксперт" Куликов. И вынес "приговор" Украине: "Мы ни в коем случае не должны исходить из того, что Украина является субъектом, преследующим свои интересы".

"У нас самая сильная армия в мире!" - расхвастался военный "эксперт" Коротченко. - "Мы впереди, а вы там, что рифмуется со словом Европа!". Вызвав этой изысканной шуткой бурные аплодисменты собранной в студии публики, военный "эксперт" Коротченко принялся старательно топтать взятых в плен украинских моряков, обвиняя их в трусости. "Не приняли бой! Сдались! Не затопили свои суда!! Не подорвали себя, наконец!!!" - истошно орал "эксперт" Коротченко. Судя по его решительному и весьма отважному виду, сам он в случае чего в любой момент готов утопиться и взорваться во имя патриотизма, и только острая необходимость сообщить людям правду заставляет "эксперта" Коротченко приходить в студию, а не совершать подвиги на море и на суше.

Соловьеву тоже очень хотелось, чтобы столкновение в Керченском проливе переросло в настоящую войну и он визгливо упрекал украинцев, что они не пошли на это: "Где ваша авиация? Где десант украинский?! Вы сдались как трусы!!".

Когда представляющий в российском телевизоре Украину Василь Вакаров задал риторический вопрос, что будет, если украинские моряки в следующий раз ответят и убьют кого-то из российских военных, Соловьев торжественно заявил: "Хана вам тогда!". И грозно предупредил: "Если вы начнете убивать наших военнослужащих…".

Владимир Соловьев не уточнил, что именно случится персонально с Василем Вакаровым и со всеми остальными гражданами Украины, если они будут убивать российских военных, но по свирепому выражению лица было видно, что Украину в этом случае ждет нечто ужасное. Та самая "хана".

Ничего хорошего от большой войны с Россией для Украины, конечно, не будет. Для обоих народов это будет громадным горем. Но кому в этом случае будет "хана" - это большой вопрос. После последней войны, устроенной выжившими из ума кремлевскими старцами, когда были убиты 15 тысяч советских парней, Советский Союз развалился на части. Сегодня Путин, тоже совершенно сбрендивший, усиленно толкает мир к большой войне, утешая россиян тем, что они попадут в рай, а их враги "просто сдохнут".

Яд военного психоза, извергающийся из телевизора, затопил все российское общество. В школах ученикам четвертых классов дают задание написать письмо "отцу на фронт". И это не выдумка отдельных безумных учителей. Такое задание прямо содержится в учебнике "Литературное чтение" для 4-го класса. Там же, в учебнике, дана и подсказка, какие слова надо написать отцу, который воюет "на фронте". Четвероклассник должен спросить у отца "как там на фронте?", и непременно потребовать у родителя, чтобы тот "вернулся с победой".

С кем именно ведут войну отцы сегодняшних российских школьников, авторы учебника "Литературное чтение" не уточняют. Ученики четвертых классов додумывают сами. Как и судьбу отцов. "Дорогой папа, мне так жалко, что ты на войне, потому что 90%, что тебя убьют, и 10%, что ты вернешься", - пишет один ребенок. Другой четвероклассник интересуется подробностями: "Здравствуй папа. Как ты себя чувствуешь? Скоро ли кончится война? Кто у вас готовит? Не подбили ли тебя фашисты? Как аппаратура на самолете или ты уже не пилот? А кто ты, если не военный летчик?". Многие родители пишут в социальных сетях, что дети плачут, пытаясь выполнить это чудовищное задание. Но учителя неумолимы. Путин сказал в рай - значит в рай.

Любая империя - не жилец. Как и коммуналка. История коммунальной квартиры "Воронья слободка", описанной Ильфом и Петровым, закончилась печально – она сгорела. Правда, почти жильцы остались живы. Даже безумную старуху – "ничейную бабушку", устроившую пожар в коммуналке, - авторы романа гуманно оставили в живых. Безумный "ничейный дедушка", старательно устраивающий пожар в "Вороньей слободке", в которую он же пытается превратить постсоветское пространство, возможно тоже останется жить. Хотелось бы, чтобы он жил долго в нормальной тюремной камере, куда попадет до того, как устроит большой пожар.

Игорь Яковенко, blogspot.com