Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович, «Белрынок»

30.11.2018, 10:26

1,050

Константин Скуратович

Цифры, которые говорят о реальном состоянии экономики.

Как сообщил Белстат, в сентябре текущего года число занятых в экономике составило 4.330,1 тыс. человек и уменьшилось на 18,1 тыс. человек или на 0,4% по сравнению с сентябрем 2017 года.

Следует отметить, что сентябрь традиционно имеет свою специфику, которая отражается на общем состоянии занятости. Например, в сентябре 2017 года численность принятых на работу в 1,125 раза превысила численность уволенных и составила 69,016 тыс. человек. В нынешнем сентябре на работу приняли меньше — 66,757 тыс. человек, но соотношение численности принятых и уволенных, тем не менее, все равно оказалось выше 1: коэффициент замещения составил 109,1%.

Своя специфика есть и в сентябрьской статистике занятости в разрезе отраслей. Например, в сельском хозяйстве на работу вместо уволенных 8810 человек приняли только 6544 человек — замещение составило только 74,3%. В промышленности этот коэффициент составил 89,0%, в строительстве, кадровым составом которого обеспокоился недавно Лукашенко, — 87,2%. За месяц строители потеряли 663 работника.

Правитель обычно выдает всем простые и универсальные решения. Например, он констатировал, что за пять лет отрасль потеряла 50 тысяч рабочих. По его мнению, лучших рабочих, которые уезжают на заработки за границу. Он требует засылать туда же белорусских подрядчиков, которые могли бы обеспечить рост экспорта строительных услуг. Чтобы у них трудились белорусские строители, кормили бы свои семьи и свое государство.

Можно согласиться с его утверждением, что у строителей меньше проблем с поиском работы, чем у многих иных специалистов, что отечественные строители умеют хорошо работать. Чтобы их удержать в стране, надо им хорошо платить. За счет экономии, за счет снижения на 1,5-2% себестоимости по другим статьям. К сожалению, перечень поддающихся сокращению статей он не назвал.

Но возмутился, что сложились разные условия оплаты труда строителей в Минске и в регионах, где рабочий на стройке за час работы получает на один рубль меньше, чем в столице. Он потребовал немедленно прекратить эту дискриминацию, поелику в государстве все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. И вообще, за равный качественный труд должно быть равное вознаграждение.

А если этого нет, как можно было понять правителя, не соблюдая этот принцип, «никогда не получится задержать людей в малых городах и на селе».

Пунктик у него такой, с чего бы он ни начинал, какие бы советы ни советовал, завершал он все малыми и агрогородами и их жильцами-тружениками. Но представьте, что в регионах, особенно в малых городах и на селе, работа, как правило, не легче, а тяжелее и условия труда хуже, поэтому производительность труда сельских строителей ниже, чем у их столичных коллег. И чаще всего они строят совершенно разные по сложности, функциональному предназначению, по масштабу объекты, что неизбежно влияет на различие в оплате труда.

И если говорить о социальной справедливости, то следует учитывать, что столичная жизнь дороже жизни в любом другом областном городе страны, не говоря об остальных населенных пунктах.

Отрадно, конечно, что Лукашенко так ревностно хлопочет о пользе социально дискриминируемых работников. Но в нормальных странах, даже тех, которые всерьез еще только начинают строить у себя правовые государства, равенство в сфере труда с большим успехом обеспечивается профсоюзами. Лишнее добавлять, что это независимые профсоюзы. А иных просто не может быть.

У нас пока такого нет. Все надежды на социальную справедливость связываются с ее гарантом. Он потребовал, и как говорят, взял под контроль, и тут же откликнулся чутко настроенный административный механизм. Так, профильный министр Дмитрий Микуленок сообщил, что строители могут рассчитывать на прибавку зарплаты в 30-35%. И в столице, и в регионах. По его словам, в отрасли существует острая нехватка работников, что вынуждает руководство отказываться от заявляемых объемов. И, де мол, это объясняется значительным оттоком специалистов за рубеж.

Возможно, что на самом деле это главная причина. Но если за пять лет выехали 50 тысяч работников, то простой и незначительной добавке вернуть в страну их значительное количество не получится. Помнится, что эту проблему и таким же способом пробовало решить и предыдущее правительство. В Беларусь не вернулись прежние «гастарбайтеры», но соблазнили своими зарплатными успехами десятки тысяч последователей. А большинство тех, кто прижился в новых и благоприятных для работы и проживания условиях, возвращаться на многообещающую Родину не спешат.

Что сказать о тех строителях, которые пока не уехали, не собираются и не могут уехать за рубеж. Многие из них уже поддаются воздействию солидных, по нашим меркам, материальных стимулов. Например, из 5,2 тыс. строителей в сентябре по инициативе нанимателя за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины было уволено почти 500 человек. Обычно их численность составляет несколько тысяч. Больше тысячи «нарушителей» уволено в сельском хозяйстве, почти тысяча — в промышленности. Это почти 80% из 3,24 тыс. «прогульщиков», от которых освободились предприятия и организации.

За год число уволенных за нарушения достигнет (и достигает) до 40 тысяч, из которых формируется классическая резервная армия труда, используемая для выполнения самых трудных, малооплачиваемых и непрестижных работ в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. Очень часто наниматель увольняет нарушителя (поскольку он дает для этого повод), когда подходит срок получения заработанного бонуса (премиальное вознаграждение, очередной отпуск и т. д.). А через несколько дней принимает его на работу в том же качестве, но с возможность платить меньше.

Для движения кадров по видам экономической деятельности в сентябре текущего года можно назвать отрасли, где занятость выросла. Например, в оптовой и розничной торговле, в гостиничном бизнесе, в информации и связи, в государственном управлении. Вероятно, аппарат успешно прошел процедуру структурной и кадровой оптимизации и, правда, незначительно, на 2,9% прирос численно. То есть стал восстанавливать присущую любой бюрократической организацию солидность, и за счет организационной перестройки сумел существенно повысить заработную плату чиновников.

Утверждают, что эта мера поспособствовала и фактическому достижению средней зарплаты в 1000 рублей в целом по народному хозяйству.

Но самым заметным и традиционным для каждого сентября стало обновление кадрового состава системы образования. Здесь было уволено, преимущественно, на пенсию 8263 педагога и принято на работу 17833, преимущественно, молодых специалистов. Таким образом, соотношение численности принятых и уволенных работников составило 215,8%.

Константин Скуратович, «Белрынок»