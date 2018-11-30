В минском храме православные службы будут проходить на белорусском языке 9 30.11.2018, 10:33

Фото: pravminsk.by

Праздничную литургию на Рождество в Духовной академии тоже будут служить на белорусском.

Богослужений на белорусском языке станет больше.

Об этом сообщила в Facebook активистка, теолог Наталья Гаркович после встречи с митрополитом Минским и Заславским Павлом, патриаршим экзархом всея Беларуси, пишет kp.by.

- Митрополит дружелюбно и с пониманием отнесся к проблеме, подчеркнул, что если люди хотят молиться по-белорусски, нельзя им отказывать, можно служить хоть каждую неделю, - рассказала Наталья.

Поэтому богослужения на белорусском языке восстанавливаются в храме Архангела Михаила на улице Янковского, 2 - это микрорайон Сухарево. Следующая такая служба начнется 16 декабря в 9 часов. Также на белорусском языке будет служиться праздничная Рождественская литургия в Минской духовной академии. Она начнется 7 января в 9.00.