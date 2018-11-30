Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет 37 30.11.2018, 10:51

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Ограничение будет действовать с небольшими исключениями.

Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16-ти до 60 лет за незначительным исключением, сообщает УНИАН.

Государственная погранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам, которые являются гражданами России, в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

«На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола», — сказал Цигикал.

По его словам, на пропускных пунктах вводятся усиленные меры контроля.

Исключением будут случаи осуществления гуманитарной миссии, прибытие на похороны и т.д.

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что его ведомство переведено в 1-й уровень боеготовности, граница охраняется по усиленному варианту, наряды на границе с Россией и аннексированным Крымом усилены, сообщает «Украинская правда».

«Ограничен въезд иностранцев – прежде всего, граждан Российской Федерации. Осуществляется непропуск граждан Российской Федерации в возрасте с 16 до 60 лет, лиц мужского пола», – заявил он.

«Что касается граждан Украины – никаких ограничений не существует», – уточнил Цигикал.

«В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем», – добавил глава Пограничной службы.

Президент Украины Петр Порошенко уточнил, является ли это «мерами, которые препятствуют Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил Российской Федерации, и не дают им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году». Цигикал утвердительно кивнул.

«То есть еще раз: мужской пол, 16-60 (лет), применяется ограничение, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции», – подчеркнул Порошенко.

«И я бы ужесточил требования по регистрации в областях, в которых введено военное положение, для граждан Российской Федерации. Предложения прошу внести мне в течение 24 часов, на утверждение», – заявил президент Украины.

Президент Украины Петр Порошенко согласился с инициативой пограничников. Он предложил также усилить требования к регистрации граждан РФ, которые пребывают на территории областей, в которых введено военное положение.

«Предложение прошу внести мне на утверждение в течение 24 часов», – сказал президент.

26 ноября – на следующий день после того, как Россия захватила катера Военно-морских сил Украины «Бердянск» и «Никополь», буксир «Яны Капу», а также 24 украинцев – Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.

Военное положение введено в Украине с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.