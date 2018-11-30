В Солигорске будут протестовать против действий райисполкома 2 30.11.2018, 10:56

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Члены Совета представителей приняли участие во флешмобе с требованием освобождения Гаспара Маталаева

Подана очередная заявка на проведение акции протеста в Солигорске.

24 ноября в Солигорске Совет представителей Белорусского Независимого профсоюза решил подать заявку на проведение шествия в знак протеста против действий Солигорского райисполкома, который отказал в регистрации профорганизации УСП «Трест»Реммонтажстрой», пишет praca-by.info.

Заседание руководящего органа можно назвать «техническим», поскольку в заседании приняли участие члены Совета от НПГ ОАО «Беларуськалий» и НП «УСП «Трест»Реммонтажстрой». Основным вопросом заседания стало проведение шествия в знак протеста против действий Солигорского райисполкома, который отказал в регистрации первичной профсоюзной организации работников УСП «Трест»Реммонтажстрой» БНП.

Такое решение было принято по причине отказа Солигорским властями в проведении аналогичного шествия, которое планировалось на 16 октября. Местные власти в своем отказе сослались на ремонт тротуарной плитки на улице где должна была пройти акция протеста. Поэтому было принято дополнительное решение: в случае очередного отказа в проведении шествия, подавать заявки повторно до их удовлетворения. Заявление на проведении акции протеста, в виде шествия по улице Ленина на 9 декабря, уже подано в Солигорский райисполком. В профсоюзе ожидают ответа.

Вторым вопросом была обсуждена ситуация с правами трудящихся в Средней Азии. Председатель БНП Николай Зимин рассказал о своем участии в мероприятии посвященной этой теме, которое состоялось в Бишкеке (Кыргызстан). Члены Совета представителей приняли решение письменно обратиться в посольства Казахстана и Туркменистана, к главам этих государств с требованием освободить профсоюзных активистов. Именно в этих странах последнее время активизировались репрессивные действия в отношении правозащитников и профсоюзных активистов. Так Гаспар Маталаев, туркменский активист, был осужден в 2016 году за независимый мониторинг использования в Туркменистане принудительного труда во время сбора хлопка.

В завершение, члены руководящего органа профсоюза обсудили мероприятия, проведённые профсоюзом в рамках кампании по регистрации первички БНП «Реммонтажстрой», а также определили дату проведения следующего Совета представителей на 12 декабря 2018 года.