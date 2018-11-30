От налогового маневра России Беларусь может потерять $8 миллиардов 3 30.11.2018, 11:31

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Из-за этого нефть может подорожать до более чем на 20 долларов за тонну.

Потери Беларуси, вызванная налоговым маневром в нефтяной отрасли России, могут составить около 8 млрд долларов. Такая оценка приводится в исследовании российской консалтинговой компании Vygon Consalting, пишет grodno24.com.

Налоговый маневр подразумевает, что в 2019-2024 годах экспортная пошлина на нефть в России, которое не выплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30% до 0%.

Одновременно будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, что приведет к увеличению входной цены нефти для Беларуси.

— Потери стран ЕАЭС по сравнению с действующей налоговой системой за 6 лет маневра при условии отсутствия компенсационных выплат составят 626 млрд российских рублей, а в год его окончания — 174 млрд. В основном убытки связаны с подорожанием поставок нефти на НПЗ Беларуси, которые составят 87% от общей суммы, — говорится в исследовании Vygon Consalting.

Таким образом, российские аналитики пришли к выводу, что за 6 лет реализации налогового маневра дополнительные расходы Беларуси, связанные с повышением цены российской нефти, составят 544,6 млрд российских рублей, что в эквиваленте составляет около 8 млрд долларов.

Ранее представители концерна «Белнефтехим» заявляли, что через налоговый маневр уже от следующего года нефть может подорожать для Беларуси более чем на 20 долларов за тонну.

С учетом, что в 2019-м белорусские НПЗ планируют импортировать свыше 18 млн тонн нефти, стоимость углеводородного сырья может возрасти более чем на 360 млн долларов. Минфин Беларуси также ожидает убытки, но меньшие Министерство финансов Беларуси оценивает потери бюджета от снижению поступлений вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты в 231,6 млн долларов в 2019 году.

Кроме того, по недопущению роста цен на топливо на внутреннем рынке в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено снижение акцизов на автомобильное топливо на 25%. Потери бюджета в связи с этим составят 170 млн руб.

Таким образом, в следующем году недополученные доходы белорусского бюджета через последствия налогового маневра могут составить более 300 млн долларов.

Финансовое ведомство считает, что потери белорусского бюджета в 2024 году могут достичь в годовом выражении 4,3 млрд белорусских рублей, что эквивалентно 3,8% ВВП Беларуси.

В третьем квартале 2018 года Минск и Москва начали переговоры о компенсации ущерба, связанных с налоговым маневра в России.