Лукашенко собирался разносить МОК, но не принял участия ни в одной из сессий в этом году 1 30.11.2018, 11:34

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Антон Кушнир

Диктатор намеревался побывать на сессии после судейского скандала.

Как сообщалось ранее, в феврале 2018 года правитель Беларуси и глава Национального олимпийского комитета Беларуси Лукашенко после судейского скандала связанного с выступлением фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане заявил, что намерен выступить на сессии Международного олимпийского комитета, «чтобы там это сонное политизированное царство расшевелить», пишет сайт tribuna.com.

Добавим, то ранее диктатор никогда не был на сессиях МОК. А с февраля пропустил еще одну сессию и не поехал на Генеральную ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

После судейского скандала, когда Кушнир после удачного выступления неожиданно по решению судей не прошел в финал соревнований, Лукашенко оперативно отреагировал на ситуацию и направил в виде правительственной телеграммы в адрес президента МОК Томаса Баха претензии по поводу судейства в отношении спортсмена.

Публичной реакции со стороны МОК не последовало.

28−29 ноября в Токио прошла Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Она собрала руководителей олимпийских комитетов стран – членов Международного олимпийского комитета. Для АНОК Генеральная ассамблея – самый высокий уровень.

В белорусскую делегацию вошли генеральный секретарь Георгий Катулин и ведущий специалист отдела международных отношений Ксения Санкович.