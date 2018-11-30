В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета 30.11.2018, 11:47

Павел Шеремет

Земельный участок в Шевченковском районе Киева выбрали с согласованием с близкими журналиста.

В Киеве появится сквер имени погибшего журналиста Павла Шеремета. Как пишет gordonua.com, oб этом сообщила пресс-служба управления экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации в Facebook.

"Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики единогласно поддержала проект решения о создании сквера имени журналиста Павла Шеремета. Сквер появится на участке на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. По процедуре участок сначала должен получить статус сквера и уже после этого новый сквер получит имя", – говорится в сообщении.

Земельный участок в Шевченковском районе Киева выбрали с согласованием с близкими журналиста, отметили в КГГА.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда" Алене Притуле.

Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

В сентябре 2017 года стало известно, что Национальная полиция Украины засекретила все решения судов по делу об убийстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что следствие рассматривает четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы).

20 июля заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что "человек, который может быть причастен к убийству Шеремета, установлен, но не идентифицирован".