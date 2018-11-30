Сенат США единогласно принял резолюцию против РФ 3 30.11.2018, 11:52

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Сенаторы требуют от Кремля прекратить агрессию в Азовском и Черном морях.

Американский сенат единогласно поддержал резолюцию, в которой осуждаются действия РФ в Керченском проливе.

Авторами резолюции выступили республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи, передает The Hill.

"Сегодня сенат принял меры и направил Путину четкое послание, что мы не допустим агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила", - заявил сенатор Рон Джонсон.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

В Белом доме объяснили, что Дональд Трамп принял решение на борту Air Force One после того, как переговорил с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и позвонил советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение американского коллеги Дональда Трампа отменить запланированную встречу.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.