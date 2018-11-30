«Все сделано для людей»: новые ляпы белорусских строителей 30.11.2018, 12:06

Почему такое благоустройство людям не нравится.

Сайт tut.by продолжает публиковать «Доска позора».

В прошлый раз журналисты опубликовали результаты труда электриков из ЖЭСа в подъезде 4 дома № 36 на улице Голодеда.

Как сообщили читатели портала, «на четвертый день после публикации все было сделано как надо».

А вот яма около остановки «Переход к авторынку», о которой писали в «Доске позора» 31 августа. Говорят, что ее присыпали песком, условное ограждение убрали, но яма сдаваться не намерена — после первого же дождя она опять появилась.

Минск, улица Долгобродская, 7−2. Жильцы подъезда сообщают, что «4 месяца ломаем ноги и ждем от ЖЭСа выполнения заявки».

На фото — бывший дворец Чернышевых-Кругликовых в Чечерске. Его автор переживает, что до реконструкции здание может не дожить. Мы видим, что идет разрушение стены из-за того, что вода с кровли течет по стене. Всего-то и нужно — подогнать вышку и прибить на место лист шифера.

Переход-загадка к Любанскому центру детского творчества.

Минск, улица Великоморская, 7. Автор фото сообщает, что летом у них был пожар — загорелись электрощитки в подъезде, что вылилось в замену проводки в квартирах и тамбурах. Новые провода проложили, а дыры так никто и не заделал.

А кто это там в соседней кабинке? И чем это он там занимается? Секретов нет — посмотрите вверх! Зеркальные потолки в туалетах «Чижовка-Арены».

Город Лида, детская поликлиника. Лестница в окно, возможно, является запасным выходом из здания в случае пожара, но стандартные выходы выглядят все же по-другому.

Поселок Ченки, Гомельский район, улица Севруковская, возле дома № 1а. Читатель сообщает, что в таком состоянии люки находятся с весны 2018 года. Проблема в том, что они расположены прямо по дороге на автобусную остановку. Участок этот практически не освещен, а в люках дырки. Ждем сообщений о провалившемся в колодец ребенке?

Витебск, улица Лазо. Путь в ограждение.

Могилев, проспект Шмидта, 60. Автор фото пишет, что «проектировщики дома и козырька подъезда, похоже, забыли, что на первом этаже тоже живут люди. Конечно же, козырек важнее естественного освещения в квартире, пусть даже и на кухне. В исполкоме ответ один: „Обязательная инсоляция кухонных помещений нормами не предусмотрена“… Зато два соседних подъезда этого же дома с абсолютно нормальным решением конструкции козырька.

Однако это не все сюрпризы, ожидавшие „счастливчиков“, владеющих этой квартирой. Первый же сильный дождь, и „талантливо“ продуманный водосток козырька показал себя во всей красе — поток воды хлынул прямо на балкон людям. После жалобы водосток закупорили, а на козырьке сделали уклон из бетона в противоположную сторону».

Нарочь, улица Октябрьская. Так рабочие электросетей восстанавливают после своих работ асфальтовое покрытие.

Улица Асаналиева, 8. Автор фото был немногословен и подписал фотографии так: «Вот как замечательно нам сделали капремонт». И в самом деле — есть на что посмотреть.

Видео снято жильцами домов № 22 и 24 на улице Чюрлениса. Читатель сообщает, что жители домов неоднократно писали жалобы из-за испорченных бордюров, грязи и вмятой тяжелой техникой тротуарной плитки строителями «Стройтреста № 4». Сюжет такой: тягач с вагончиком сначала проехал по тротуару, а потом «срезал» по зеленой зоне. Один объект строим, второй ломаем, а потом тратим деньги на «восстановление благоустройства»?

А это военный городок Печи в Борисове. Жители возмущаются — почему замену теплотрасс (с отключением отопления в квартирах) начали с наступлением холодов?

Автор фото жалуется на состояние лестницы возле детского сада № 253 на улице Седых, 54: «Спускаешься по лестнице и переживаешь, чтобы ребенок не зацепился за арматуру и не упал с лестницы». В ЖКХ уже обращались — нет денег на ремонт.

Минский район, Боровляны, улица 40 лет Победы, во дворе домов 30Б, 30Б/1, 30 В, возле детской площадки. «Семь раз отмерь, один раз отрежь», — сказал прораб. Но что-то все равно пошло не так.

В доме 102, корпус 3, на улице Алтайская установили новый лифт. А проводку перенести нормально руки недошли? Автор фото интересуется, с какой периодичностью будет приходить мастер и менять скотч?

Витебск, улица Богатырева. Район Билево новый, а косяки старые — нужно брать с собой сапоги, чтобы преодолевать водные препятствия на тротуарах.

В Светлогорске на пересечении улиц Ленина и Мирошниченко установили знак посередине дорожки к пешеходному переходу. Нам трудно объяснить, почему знак не поставили левее или правее.

Город Жлобин, перекресток улиц Первомайской с Войкова. Была велодорожка — стала парковка с бордюром. Не хватает подписи: «Сделано с заботой о людях».

Нам поступило предложение публиковать не только строительные ляпы, но и нести позитив — выкладывать фото хороших работ. Смотрите, какую штуку установили у магазина в городе Береза — можно и велосипед припарковать, и собачку на время привязать.