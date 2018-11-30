В Минске пройдет фестиваль польских фильмов «Висла» 30.11.2018, 12:11

Фильмы будут показаны в столичном кинотеатре «Центральный».

Фестиваль польских фильмов "Висла", в программе которого ленты последних лет, завоевавшие сердца польской и международной аудитории на многих кинофестивалях, а также в кинопрокате, пройдет 5 -9 декабря в Минске. Об этом рассказали БелТА в посольстве Польши в Беларуси.

Подготовлен разнообразный жанровый репертуар, в котором есть комедии, драмы, а также кино для семейного просмотра. На официальном открытии зрители увидят фильм "Лучше всех" Лукаша Пальковского.

Это увлекательная история об убийственном подвиге, эффектном падении и необыкновенной силе характера, история, основанная на реальных событиях из жизни Ежи Гурского, который пробежал дистанцию чемпионата мира по триатлону, установив при этом новый мировой рекорд. Это достижение было бы невозможным, если бы не события из его личной жизни, благодаря которым он полностью изменил свою судьбу.

Легкая романтическая комедия "Планета синглов" Мити Окорна - фильм о любви в ХХI веке. Аня - очаровательная, но при этом не очень уверенная в себе учительница музыки, мечется в поисках идеального мужчины в интернете на сайтах знакомств. Случайно, в вечер святого Валентина, она встречает в ресторане Томка, ведущего самого популярного и скандального тв-шоу в стране. Повлечет ли эта встреча радикальные изменения в жизни героев, зрители смогут узнать, придя на показ фильма.

Лента "Желание жить" Мацея Пепшицы рассказывает о борьбе с непреодолимыми обстоятельствами. Это трогательная, полная оптимизма и юмора, история Матеуша, страдающего детским церебральным параличом. Несмотря на проблемы в контактах с окружающим миром и препятствия судьбы, мальчик не тратит силы воли и радости жизни.

Закрывает фестиваль фильм для семейного просмотра "За синей дверью" Мариуша Палея. Лента увлекает зрителей в необычное путешествие, в мир, где можно найти все, что любят дети: интересных героев, загадочных чудовищ и новых друзей в виде волшебных, красочных птиц.

Все фильмы будут показаны в столичном кинотеатре "Центральный", вход 6-9 декабря свободный.