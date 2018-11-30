Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть до российского уровня 2 30.11.2018, 12:11

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Ставка для сырой нефти будет снижена на 11,1%.

Правительство Беларуси с 1 декабря 2018 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, сказано в сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на постановление Совмина №860, передает interfax.by.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена на $16,9 (на 11,1%) со $135,1 со $152 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $83,6 до $74,3 за 1 тонну, на товарные бензины - с $45,6 до $40,5 за 1 тонну. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $40,5 за 1 тонну (была $45,6).

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел. В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они были повышены.