Мариуш Блащак: Российские войска уже официально атакуют Украину 1 30.11.2018, 12:48

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Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Мы имеем дело с постепенным восстановлением российской империи.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Польское радио".

"Мы имеем дело с постепенным восстановлением российской империи, с нападением и агрессивной политикой", - сказал он.

Он также считает, что обороноспособность Польши в течение последних трех лет "значительно увеличилась".

Блащак сказал, что введение военного положения в Украине в связи с обстрелом россиянами украинских кораблей в Керченском проливе показывает, что "Россия не изменила свой курс, связанный с агрессией".

Министр подчеркнул, что Россия напала на Грузию в 2008 году, затем на Украину в 2014 году.

"А сейчас российские войска уже официально атакуют Украину", - отметил он.

По словам главы оборонного ведомства Польши, в России ничего не изменилось.

"Ту же имперскую политику, которую проводили раньше, проводят и сегодня. Именно поэтому я, как министр национальной обороны, а также правительство премьера Моравецкого и президент Польши Дуда стараемся, чтобы в Польше был Fort Trump", - отметил Блащак.

Министр также подчеркнул, что сейчас мы имеем дело с "постепенным восстановлением российской империи, с атакой и агрессивной политикой". Мы живем в двадцать первом веке, результатом чего стала гибридная деятельность. Это действия против другого государства. Мы имеем дело с нарушением международного права и мы противостоим этому", - подчеркнул Блащак.

По мнению министра, обороноспособность Польши "в течение последних трех лет значительно увеличилась".

"Таким переломным моментом был саммит НАТО в Варшаве в 2016 году, благодаря постановлениям которого в Польше развернуты войска Североатлантического альянса, американские, британские, румынские и хорватские войска. Наши войска есть в Румынии и Латвии, а значит отношения - очень тесные", - сказал Блащак.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.