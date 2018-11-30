БАТЭ о победе над «Види»: Это магия, мы сами в шоке 4 30.11.2018, 13:04

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Сигневич был лучшим в матче с венграми, Иванича и Глеба не зря выпустили вместе.

Из клубного автобуса БАТЭ выходит Яссе Туоминен. Правая нога форварда в гипсе, под мышками костыли. Несмотря на это, финн в хорошем настроении. Машет знакомому и двигает в сторону раздевалки. Как и говорил перед игрой с «Види» Алексей Бага, Туоминен с командой. Репортаж Андрея Масловского с «Борисов-Арены» для tribuna.com.

Был на «Борисов-Арене» и другой травмированный борисовчанин – Неманья Милунович. Серб выступал в качестве эксперта на разогреве у телеканала «Беларусь 5». Из-за хоккейных разборок «Немана» и «Шахтера» эфир постоянно откладывался. Милунович не терял времени даром. Защитник использовал смартфон, как зеркало, и изучал свой внешний вид, шутил с Владиславом Татуром и баловался с указкой. В эфире же был лаконичен и уверен в себе. Комментатор остался доволен тем, как Неманья повел себя в довольно стрессовой ситуации.

– Совсем не волновался, – признается Милунович. – Хотя прямой эфир – это всегда непросто. И я ждал какой-то неожиданности или сложного вопроса. Работа с журналистами – часть карьеры футболиста. Хотя я больше люблю говорить на поле, чем на камеру.

– Как здоровье?

– Нормально все, восстанавливаюсь.

– Агент Саша Джорджевич говорил, что ты можешь перейти в «Црвену Звезду», а также о встрече с руководством БАТЭ.

– Сейчас главное вылечиться, а об остальном буду думать с января.

А вот Евгения Яблонского в Борисове не было. Бага отметил, что со здоровьем у хавбека все в порядке. Он просто не попал в 18 для заявки. Место Яблонского в опорной зоне перешло к Станиславу Драгуну, который обычно действует чуть выше. Именно поэтому Драгун почти не участвовал в созидании – слишком много времени оборонялся.

Да и атаковать было кому: на поле вместе действовали Мирко Иванич и Александр Глеб, причем белорус играл правого нападающего.

– Тренеры выпустили и меня, и Мирко, – говорит Глеб, – в первый раз, наверное. Потому что задача была забивать и выигрывать. Не отсиживаться и не искать впереди игроков длинными передачами, а играть в футбол. Создавать ширину и обыгрывать один в один на краях. Такая вот тактика.

– Привычно было играть справа в атаке?

– Пришлось сместиться, да. Вообще, договаривались с Мирко меняться, но он чаще оказывался на левом фланге.

***

Стартовые 20 минут прошли при тотальном преимуществе БАТЭ. Хозяева извлекли уроки из провала с ПАОКом и начали с «Види» очень активно: хорошо контролировали мяч и высоко встречали соперников в случае потерь. Прессинг сработал уже на третьей минуте. Иванич хорошо сыграл на подборе и классно вывел на удар Сигневича, но мяч попал в штангу. А на 7-й минуте черногорец организовал уже момент для Стасевича – венгры вынесли мяч из пустых ворот.

– Мы должны были побеждать. Отсюда и такое активное начало, – рассказывает Дмитрий Бага. – После провала с ПАОКом сделали выводы. Мы были одним целым, одной командой. А при таких погодных условиях это очень важно. Благодаря этому провели хороший матч и победили. А еще радует, что стараемся играть в атаку и создавать моменты. Прогресс есть. И это главное.

– Просто настроились и были очень мотивированы, – дополняет партнера Глеб. – Практически не совершали ошибок. Друг друга страховали и все получалось. Считаю, выиграли заслужено.

Лучшим игроком БАТЭ в первом тайме (и в матче, пожалуй, тоже) был Николай Сигневич. Нападающий очень здорово открывался в свободные зоны и выигрывал много единоборств, цеплялся за мячи и хорошо действовал в подыгрыше, зарабатывал фолы и бил по воротам. Именно Сигневич откликнулся на навес Стасевича с углового и подрезал мяч в дальний угол, когда счет был открыт.

После матча Николая похвалил Алексей Бага. Кстати, форвард – единственный из борисовчан, кто отыграл матч в майке с коротким рукавом. До перерыва компанию ему составлял Алексей Риос, но во втором тайме защитник надел термобелье. Сигневич же добегал до конца. В минус 11.

– Вообще, было довольно-таки холодно, – признается Бага-младший. – Хотя мы как-то с Киевом («Динамо» Киев) играли при минус 17. Вот там ад был, а сегодня терпимо. Радует, что собралось столько болельщиков. Погодные условия тяжелые. Даже стоя смотреть игру сложно, а они пришли. Огромное спасибо. Вы – супер! Помогли во втором тайме переломить ход матча. Мы чувствовали, что за нас весь стадион.

В четверг вечером «Борисов-Арена» собрала 8963 зрителей.

– Мороз? Пальцы ног немного сводило, но бегалось. Эмоции и результат грели, – лаконичен Глеб.

***

Сжав ладони в кулаки, Денис Щербицкий кричит от радости. Только что Иванич завершил контратаку шикарным ударом в ближний угол. 2:0 за пять минут до конца матча. Вратарь понимает: такое преимущество БАТЭ уже не упустит. Тем более «Види» почти не доставляет проблем. За 90 минут венгры сподобились лишь на один удар в створ – еще в первом тайме Хусти хорошо бил низом со штрафного, но Щербицкий спас.

Опасения за результат возникли лишь в начале второго тайма, когда «Види» перехватил инициативу, завладел мячом и потихонечку стал подбираться к штрафной хозяев. Но ничего путного венгры создать не смогли. Минуте к 70-й БАТЭ вернул мяч себе, а вместе с ним и контроль над ситуацией.

– Скорее всего, сказался психологический фактор, – рассуждает Бага о проблемном отрезке. – Понимали, насколько важны три очка. Да и «Види» стал играть первым номером. Но хоть венгры и были больше с мячом, не скажу, что выглядели лучше нас.

– «Види» дважды обыграл ПАОК, БАТЭ дважды победил «Види» и крупно проиграл ПАОКу. Какой вывод можно из этого сделать?

– Что в футболе все возможно. Ну и что 18 минут с греками мы просто провалили, а после не смогли вернуться в игру. Сыграй с ПАОКом так, как сегодня, думаю, результат был бы другим. Не 1:4 точно.

– Это магия, – отвечает на аналогичный вопрос Глеб. – Я честно не понимаю. Мы сами в шоке :). Сегодня порадуемся, но вскоре нас ждет самая главная игра. Будем на нее настраиваться и в бой. В Греции пан или пропал.