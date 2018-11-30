Самые неожиданные секреты стройных людей 8 30.11.2018, 13:12

2,009

Ученые назвали несколько удивительных факторов.

У многих из нас возникал вопрос о том, почему некоторые люди сохраняют стройность, как кажется, не прикладывая к этому ни малейших усилий. Ученые назвали несколько удивительных факторов, которые помогают этим людям, сообщает healthinfo.ua.

Они любят смеяться. Смех это не только лучшее лекарство, но и наиболее приятный способ избавления от лишних калорий. К примеру, если вы смеетесь в течение 15 минут, сидя на выступлении какого-нибудь комика, то тем самым сжигаете 40 калорий. Кроме того, во время смеха выделяется специфический гормон под названием серотонин, который снижает аппетит.

Они живут рядом со спортзалом. Исследование показало, что проживающие в пределах километра от спортзала люди, весят меньше и имеют более стройную талию, по сравнению с теми, кто живет чуть дальше. Речь шла не только непосредственно о спортзале, но и о других спортивных сооружениях вроде теннисных кортов, бассейнов и игровых площадок.

Они много ерзают и жестикулируют. Еще одно исследование подтвердило, что обладающие самым высоким уровнем спонтанной физической активности люди весят меньше. Речь о жестикуляции, постоянных движениях тела, ерзании, стремлении вставать и сидеть, в общем, всех тех вроде бы не слишком утомляющих нагрузках, которые незаметно сжигают лишние калории.

Они любят острую пищу. Если вы присмотритесь к диете своих стройных друзей, то заметите, что у них имеется большая склонность к употреблению острой пищи. И это совсем не совпадение. Самые разные приправы связаны со снижением риска ожирения. Всё дело в том, что основной биоактивный компонент этих приправ капсаицин снижает аппетит и усиливает сжигание калорий.

Они живут высоко. В Америке самый низкий уровень ожирения зафиксирован в штате Колорадо, значительная часть населения которого проживает на возвышенности. Ученые полагают, что сниженный уровень кислорода увеличивает метаболические потребности и активирует симпатическую нервную систему, что снижает аппетит.

Они проживают в больших городах. Не только место расположения населённого пункта по отношению к уровню моря, но и его размер имеют значение. Жители больших городов реже страдают от ожирения. Впрочем, другие исследования приходили к противоположным выводам.