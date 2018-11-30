Чемодан – Хитроу – Москва 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

30.11.2018, 13:20

2,177

Лучшие санкции против Кремля.

Тереза Мэй заявила в Аргентине, что Великобритания будет настаивать на введении санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Отлично, Тереза. Но каких? Давно пора обсудить эти ваши санкции и их эффективность.

Лучшие санкции – выслать из Британии семьи российских правителей, госбанкиров, бывших и нынешних управителей «госкомпаний», «предпринимателей» - кассиров российских властей, обокравших российский народ. Всех. Без разбора. Сотнями и тысячами. Чемодан – Хитроу – Москва. Лучшие санкции – лишить гражданства Британии брилевых, закрыть им въезд в Британию, отослать с Богом в Россию. Подарив на прощание флакон духов «Нина Ричи». Подушатся и в Россию. Навечно в Россию. К народу России.

Лучшие санкции – конфисковать в Британии украденное российским правящим классом у народа имущество, продать его, создать фонд и передать его российскому народу, когда в России будет установлена эффективная демократическая система.

Введите такие санкции, Тереза. Вместе с другими западными странами. Будьте решительны. Не надо нам в России морочить голову.

Вина Британии и тех западных стран, кто десятилетиями принимал украденные у народа России деньги, жил на эти деньги, обогащался этими деньгами – огромна. Ваша страна, Тереза – соучастница ограбления народа России ее жадной элитой. И не только ваша страна.

Направьте санкции не против народа России, а против его наглых правителей. Перестаньте быть их соучастниками.

Телеграм-канал «СерпомПо»