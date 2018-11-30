СМИ: Россияне вывезли украинских моряков из Симферополя в Москву 2 30.11.2018, 13:50

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Фото: Reuters

То же самое РФ собирается предпринять в отношении пленных офицеров СБУ.

Захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военнослужащих вывозят из СИЗО Симферополя, сообщил поздно вечером в четверг 29 ноября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Ахтем Чийгоз.

«Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя», – написал Ахтем Чийгоз в Фейсбуке.

Эту информацию Крым.Реалии также подтвердил российский адвокат Николай Полозов. Он добавил, что куда именно увозят украинских военных, в настоящее время не известно.

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял вечером в четверг написал в своем Фейсбуке, что «все источники сошлись на том, что украинских военнопленных (в СИЗО Симферополя – КР) там нет».

«Друзья, все кто отозвался на просьбу завтра рано утром прийти к симферопольскому СИЗО – отбой. Наконец-то все источники сошлись на том, что украинских военнопленных там нет. После выяснения их местонахождения мы найдем способ доставить собранную помощь туда. Руки не опускаем, продолжаем работать», – написал Джелял.

Сотрудников СБУ, которые взяты в плен на захваченных спецназом ФСБ РФ кораблях Военно-морских сил ВСУ, готовятся перевезти в Москву. Об этом сообщил журналистам на брифинге руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент LIGA.net.

«Есть информация о том, что двоих сотрудников СБУ которые находятся в российском плену готовятся перевести в Москву, чтобы провести с ними следственные действия в рамках незаконного производства», - сказал он.

Он также сообщил, что сегодня все делается для того, чтобы вернуть из плена украинских моряков.

Так называемая «уполномоченный по правам человека» в оккупированном Крыму Людмила Лубина заявила: «Всех моряков украинских перевели в Москву, ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось».

Также она сказала, что «в текущем статусе» моряки ВМС Украины могут быть переведены только в следственный изолятор. «Пока они арестованы, они в СИЗО», - передает пропагандистский ресурс ТАСС.

«Боятся оккупанты их, даже в кандалах», - объяснила причину вывоза военнопленных моряков в Москву заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Ранее подконтрольный оккупантам Киевский районный «суд» Симферополя арестовал 21 украинского моряка до 25 января 2019 года. Еще троих моряков, которые находятся в керченской больнице, арестовал Керченский городской суд. Они также будут находится под арестом до 25 января 2019 года. Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

ВМС Украины сообщили, что 25 ноября пограничные корабли России совершили «откровенно агрессивные действия» против украинских кораблей в Керченском проливе. Российский пограничный катер «Дон» совершил таран рейдового буксира ВМСУ «Яны Капу».

Позднее стало известно, что ФСБ применила оружие против украинских катеров в акватории Черного моря. По данным Киева, шесть украинских моряков ранены после обстрела ФСБ. ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей и заявила о трех раненых украинских моряках.

В СБУ сообщили, что вместе с украинскими моряками на кораблях находились два сотрудника Службы безопасности Украины.

26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ряде областей после обстрела российскими военными украинских кораблей в Керченском проливе.

Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следит за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.