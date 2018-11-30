Цена на нефть зависит от саудовской дилеммы 1 30.11.2018, 13:56

Экономика или гнев Трампа?

Критически важный вопрос стоит перед Саудовской Аравией на встрече ОПЕК на следующей неделе: сократить производство нефти и разозлить Дональда Трампа или продолжать качать, рискуя получить сверхнизкие цены, подрывающие ее экономику, пишет Bloomberg (перевод – finanz.ru).

Для Мухаммеда бен Сальмана, наследного принца и фактического правителя королевства, дилемма обострилась после убийства Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В условиях давления со стороны недовольных сенаторов и других игроков в Вашингтоне ему необходима политическая защита Трампа.

Ситуация достигнет апогея в эти выходные на саммите "Группы 20" в Буэнос-Айресе, который может задать вектор нефтяному рынку в 2019 году и повлиять на все - от войны в Йемене до стоимости акций Exxon Mobil Inc. Владимир Путин также будет играть ключевую роль - последние два года Россия и Саудовская Аравия работали вместе, чтобы управлять нефтяным рынком.

"Это лишь предположение, но стороны будут там, и если есть что-то, что нужно решить, это может быть проработано там, - сказал Эд Морс, главный сырьевой аналитик Citigroup Inc. - Вопрос в том, есть ли пространство для договоренностей между США, Саудовской Аравией и Россией по нужной цене".

То, что произойдет на G20, фактически определит итоги встречи Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников. До министерской встречи в Вене осталась всего неделя, и, как правило, делегаты в это время обмениваются предложениями, обсуждают потенциальные уровни добычи и готовят коммюнике. На этот раз работа идет не так активно, так как чиновники, по их словам, ждут ясности из Буэнос-Айреса.