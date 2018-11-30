Как великий князь Сигизмунд Август «одел» Вильно в камень 30.11.2018, 14:00

Монарх «золотого века» прилагал усилия для улучшения жизни в столице.

В 16 веке столица Великого княжества Литовского в немалой своей части была выстроена из дерева, которого хватало в окрестностях города. Часто случались пожары. Поскольку пожарной службы как таковой не имелось, то выгорали, бывало, целые районы, пишет «Литвин».

Великий князь Сигизмунд Август хотел, однако, чтобы жители Вильно ощущали себя обитателями столичного града, чувствовали себя в большей безопасности. Князь старался побуждать горожан строить каменные здания. Муниципалитет предоставлял льготы горожанам, которые украшали улицы домами из кирпича или камня. В основном это касалось именитых купцов и ремесленников, имевших средства на каменное строительство.

Но и Сигизмунд Август прилагал усилия для улучшения жизни в столице. По его указу в Вильно стали выкапывать новые пруды. Причем делалось это за счет личных средств великого князя литовского и короля Польши. Водоемы использовались при тушении пожаров. Оттуда воду качали подаренные городу пожарные насосы. Интересно, что увеличение количества прудов не только снизило опасность возгораний, но и накормило бедняков. Увеличилась добыча рыбы, упали цены на рынках столицы.

Проектировщики Вильно 16-го века думали не только размерах домов и вспомогательных помещениях для конюшен, пекарен, бань, но и об элементарных санитарных системах. В частности, о канализации и водопроводе. К 16-му веку виленские горожане брали воду из трубопровода, который был выстроен на деньги монахов доминиканского ордена. Однако за питьевую воду требовалось вносить плату. Не менее 8 грошей ежегодно. Бесплатно брали воду из реки и колодцев. Состоятельные горожане прокладывали трубы для подачи холодной воды в свои жилые дома. Такое строительство было весьма недешево.

Князь Сигизмунд для возведения каменных зданий в Вильно приглашал мастеров со всей Европы. Причем строители из Чехии, германии, Италии задерживались в столице ВКЛ надолго, поскольку фронт работ был достаточно велик. Поступали не только государственные заказы, но и частные. Богатые горожане желали произвести на короля и великого князя хорошее впечатление, потому благоустраивали свои домовладения. Интересно, что улица, по которой Сигизмунд часто выезжал на охоту, вскоре стала одной из самых чистых и благоустроенных.

Строительный камень везли в Вильно порой из отдаленных уголков Европы. Князь направлял своих агентов, к примеру, в Кенигсберг, где заключались подряды на перевозку каменных плит сухопутным или речным транспортом. За каменными глыбами ездили в Швецию (на остров Готланд), в Северную Германию.

Помогали в обеспечении Вильно стройматериалами купцы из Полоцка, у которых были неплохие деловые связи с немцами в Риге. Скандинавский гранит в виде плит или кубических блоков привозили на кораблях из Швеции, сгружали на складах, откуда уже потом на бардах по Двине сплавляли в города ВКЛ.

Король и великий князь, кстати, живо интересовался логистикой, состоянием транспорта, который перевозил стройматериалы. Казначеи его величества вкладывали средства в развитие речного транспорта. Известно, что Сигизмунд Август лично инвестировал до 5 тысяч злотых в строительство крупных судов для перевозки крупногабаритных грузов. Такие баржи могли перевозить и камень для домостроения в Вильно.

В середине 16го века под Каунасом по проекту итальянского корабела строили судно «Свинья». Точных его чертежей не сохранилось, но известно, что предполагалось создание очень вместительного корабля, который не напоминал прежние струги. Возможно, строилась галера на манер венецианских судов, широко распространенных в то время на Адриатике.

Сигизмунд Август строил каменные дома и в качестве подарков своим приближенным. Так, например, был удостоен каменного дома виночерпий его величества Томаш Итальянец (прозвище указывает на происхождение придворного). Не успел счастливчик получить ключи от подарка, как Сигизмунд обратил внимание на то, как живет его прачка. Оказалось, что женщина, стиравшая белье только для короля, со своей семьей ютилась в условиях, которые королю показались совершенно невыносимыми.

Что приказал король и великий князь? Передать дом для пана Итальянца королевской прачке. Что и было сделано беспрекословно. Впрочем чашника тоже в обиде решено было не оставлять. Ему выделили флигель по соседству с дворцом Сигизмунда, который явно уступал размерами дому прачки.