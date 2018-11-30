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Россия признала участие своей армии в нападении на Украину в Черном море

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  • 30.11.2018, 14:08
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Начальник центра управления обороной РФ выступил с заявлением.

Российских военных привлекали к «событиям» в Керченском проливе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

«Благодаря эффективному взаимодействию пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей ВМС Украины, незаконно вторгшихся в территориальное море РФ», — уточнил он.

В воскресенье, 25 ноября, «Интерфакс» со ссылкой на сообщил, что Россия подняла боевые самолеты из-за попытки украинских кораблей пройти Керченский пролив, открытый для них согласно нормам международного права и договору 2003 года между Украиной и РФ. Речь шла о штурмовиках Су-25 и вертолетах Ка-52.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных украинцев минимум трое получили ранения.

ФСБ возбудила против украинских военных уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса РФ. 27-го и 28 ноября «суды» в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу всех украинских моряков.

Военная прокуратура Южного региона Украины сообщила о подозрении восьмерым военнослужащим РФ, причастным к захвату украинских кораблей, им вменяют статьи Уголовного кодекса «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» и «покушение на умышленное убийство».

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Порошенко подписал закон 28 ноября.


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