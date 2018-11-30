Лукашенко: Днями услышите еще одну эпопею, несколько десятков руководителей попались 2 30.11.2018, 14:16

Диктатор готовит очередную «оршанскую чистку»?

Лукашенко поручил организовать на отечественных промышленных предприятиях выпуск всей номенклатуры необходимых запасных частей для ремонта техники. Об этом он заявил сегодня в Орше на совещании по развитию льноводства и переработки льна, передает БелТА.

«Никакого импорта. Мы машиностроительная страна, производим сложнейшие машины. Уже сейчас соберите заказы, допустим, с льнокомбината. Вплоть до создания цехов по импортозамещению в той же Орше. Все мы должны делать у себя. Ибо будут возить из-за рубежа, — сказал диктатор. — А почему возят - потому что там откаты. Там так называемые комиссионные — 8—15%. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте. Посредничество и так далее, и тому подобное. Торопиться не будем, но я уже вижу. Потому что там уже задержаны люди с поличным».