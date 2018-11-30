Эксперты рассказали, какие упражнения продлевают жизнь 30.11.2018, 14:27

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Исследование провели ученые Лейпцигского университета.

Исследование ученые Лейпцигского университета показало, что упражнения на выносливость продлевают жизнь, способствуя увеличению длины теломер, защищающих ДНК от повреждения. Специалисты заявили, что антивозрастной эффект от упражнений на выносливость превосходит действие силовых тренировок, сообщает healthinfo.ua.

Исследователями был проведен эксперимент с участием 266 человек, не занимавшихся ранее спортом. Добровольцы были в случайном порядке поделены на четыре группы. В трех их них люди должны были регулярно в течение шести месяцев заниматься физическими упражнениями. Участникам первой группы надлежало выполнять упражнения на выносливость (они занимались продолжительным бегом), во второй следовало практиковать высокоинтенсивные интервальные тренировки (разминка, быстрый и медленный бег), в третьей - силовые упражнения. Заниматься упражнениями по условиям эксперимента требовалось три раза в неделю по 45 минут. Четвертая группа была контрольной: входившие в нее добровольцы продолжали вести свой обычный образ жизни.

Перед началом испытаний, а также после экспериментального периода упражнений ученые выполнили генетический анализ. Оказалось, что на клеточном уровне у всех испытуемых, делавших упражнения на выносливость, произошли изменения, которые коррелировали с продлением жизни.

Ученые пришли к выводу о том, что подобного рода физические нагрузки улучшают функционал клеток человеческого тела, воздействуя на уровень оксида азота в кровеносных сосудах.

«У всех испытуемых, делавших упражнения на выносливость, увеличилась длин теломер, защищающих ДНК от повреждения во время репликации хромосом, а также повысилась активность теломеразы, восстанавливающей теломеры. Силовые тренировки не дали аналогичного эффекта», - констатировали авторы работы.

Теломеры - это концевые участки линейной молекулы ДНК, которые состоят из повторяющейся последовательности нуклеотидов. При каждом делении клеток теломеры укорачиваются, и чем они короче, тем клетка старше. Увеличение длины теломеров – знак более долгой продолжительности жизни.