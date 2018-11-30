Сбербанк РФ сообщил о «беспрецедентной» DdoS-атаке 6 30.11.2018, 14:57

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За последние дни банк подвергся целой серии мощных кибератак, которые велись из шести стран мира.

В последние два дня на ресурсы Сбербанка РФ была совершена серия из шести мощных кибератак, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, ведущиеся с большого числа серверов DDoS-атаки велись «весьма профессионально». Об этот пишет РБК.

«Общая длительность этих DDoS-атак была не менее 1,5 ч. Одна из атак длилась около 27 минут. Это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий с применением технологии спуфинга (маскировка одной программы под другую путем фальсификации данных и сокрытия адресов отправителя», — отметил Кузнецов.

По его словам, атакующие активно исследовали уровень защиты ресурсов Сбербанка, но не смогли повредить им. «На ресурсы банка эти атаки не повлияли», — заверил зампред Сбербанка, отметив, что организаторы атаки могли действовать из-за пределов России.

«Из тех материалов, которые у нас есть, видно, что атаки были с более чем 100 серверов, размещенных в шести странах мира», — сказал Кузнецов.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что атаки на Сбербанк были адресными и другие банки от них не пострадали.

«В рамках обязательного информирования об атаках, установленного законодательством и нормативными документами Банка России, Сбербанк уведомил ФинЦЕРТ о фактах и технических характеристиках атаки. Все необходимые мероприятия по взаимодействию с ГосСОПКА проведены», — сказал представитель пресс-службы регулятора.

Накануне, 29 ноября, Сбербанк сообщил, что с начала 2018 года он еженедельно отражает по 1–2 DDoS-атаки на свои ресурсы. «Всего с начала этого года банк отразил 62 DDoS-атаки, 25 из них — это атаки высокой мощности, их количество в 1,5 раза превышает этот показатель 2017 года», — говорилось в сообщении банка.