Дмитрий Навоша: Время белорусов тоже придет 30.11.2018, 15:01

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Дмитрий Навоша

Пора бы дать Беларуси попробовать пожить по-другому.

Спортивный сайт Sports.ru появился 20 лет назад: сначала он существовал как хобби, а затем белорус Дмитрий Навоша вместе с партнерами начали развивать проект как бизнес. Сегодня Sports.ru является флагманским проектом цифрового спортивного издательства Tribuna Digital и управляет спортивными приложениями, запущенными в 17 странах мира. Аудитория продуктов спортивной digital-компании составляет около 20 миллионов пользователей в месяц.

В интервью Charter97.org генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша, начавший журналистскую карьеру в газете «Прессбол», рассказал об истории создания крупнейшего в рунете проекта, политике в спорте, редакциях в Беларуси и Украине и многом другом.

— Дмитрий, в Интернете довольно мало информации о вас. Не могли бы вы рассказать немного о себе: где родились, учились и работали до основания Sports.ru?

— Родился в деревне Черкассы под Минском, а в школе учился в городе Фаниполь. Да и ту толком не закончил, перестав ходить в два последних класса, так как с 15 лет полноценно начал заниматься журналистикой. Отсутствие образования родители мне не могли простить долго, пока не предоставил им свидетельства, что хожу в разные университеты, вплоть до Стокгольмской школы экономики, уже как лектор.

Первым моим личным университетом стала газета «Прессбол», где счастливым образом – хорошо, что рано начал, – застал Владимира Бережкова, Сергея Новикова, Александра Борисевича и других в их лучшее время.

Первый свой личный стартап (еще не зная такого слова) пробовал запускать в 18 лет. Это был баскетбольный журнал «Профи». Однако вытащить этот проект мы с друзьями не смогли, опыта не хватило. В 21 год переехал поработать в Москву, по приглашению как раз основателя Sports.ru Станислава Гридасова.

— Вы уже долго живете в Москве, но при этом следите за происходящим в Беларуси. Вас сильно волнует то, что происходит на Родине?

— Ну, разумеется. Это же моя страна, до какой-то степени я в ней тоже живу. Здесь все мои родственники и немало друзей. Кроме того, в Беларуси у нас тоже компания (спортивный интернет-портал «Трибуна». – прим. Сharter97.org), команда и довольно большая уже аудитория. Это если не считать всяческих сентиментальных чувств, которые, впрочем, тоже важны.

— Бывший главный редактор Sports.ru, а ныне ваш заместитель Юрий Дудь в одном из интервью назвал себя украинцем по происхождению и русским - по чувствам и гражданству. Кем ощущаете себя вы? Россия вас не ассимилировала?

— Вырос Юрий Дудь в России, а родился вообще в Германии. У меня все-таки немного другой случай. Я приехал в Россию уже сформировавшимся человеком. К России отношусь исключительно тепло. Может ли быть иначе, когда знаешь столько отличных людей. Да и жена у меня москвичка. Думаю, я и в любых других интересных мне странах, будь то Великобритания или там Испания, чувствовал бы себя вполне органично, если б в них жил. Но это не мешает мне оставаться белорусом. Я уже не очень понимаю, как перестать им быть. Если вопрос про формальное гражданство – то нет, российского не получал, хотя для этого у меня могла бы быть дюжина формальных поводов. Не нашел для себя в этом никакого смысла.

— В чем, на ваш взгляд, основные отличия русских от белорусов?

— Не уверен, что реалистично кратко и по верхам можно пересказать культурологический или исторический блок вопросов. Хотя я лично очень им и увлекаюсь. И до сих пор диву даюсь, как мало люди знают о Великом княжестве Литовском, в котором белорусы жили дольше, чем в российской/советской империи. Да, по сути, в том или ином варианте «совка» оба народа живут до сих пор. Так что общего у белорусов и русских, по-моему, все еще значительно больше. Деморализованность и дезориентированность общества, например, совершенно одинаковая.

— Что ж делать-то в этих условиях?

— Да то же самое, что и все нормальные люди – развиваться, учиться, по возможности много вкалывать, строить, что задумал. Для этого по-прежнему есть возможности. Любой из нас – частичка общества. Оно не переключится из нынешнего состояния «застой» в состояние «развитие» одним тумблером. Просто со временем таких, кто про будущее, а не про прошлое, станет больше.

— Давайте поговорим немного о Sports.ru. Можно ли было такой проект запустить в нынешней Беларуси?

— Его и в России до какого-то времени нельзя было запустить. C 1998 по 2007-й годы группа журналистов, в которую я входил, поддерживала проект в качестве хобби, работая на других работах. Не было ни юрлица, ни офиса, ни штатных сотрудников – только личный интерес. Слишком маленьким был рынок интернет-рекламы, чтобы позволить себе что-то большее. Но по мере того, как в Интернет переходило все больше аудитории и рынок рос, мы решились-таки поувольняться с работ и попробовать сделать со Sports.ru что-то более значимое.

— Какими были основные сложности с созданием сайта?

— Достаточно банальные для любого стартапа. Как выяснилось, для развития мало одного нашего умения делать неплохие тексты. Пришлось учиться всему остальному: реклама, продажи, спецпроекты. Технологии – сайт, мобильные приложения, базы данных. Дизайн, финансы, налоги и так далее. В общем, полный набор приключений, ожидающих любого, кто решает превратить хобби в самодостаточный проект. Но это крутые приключения. В какой-то момент, когда мы стали обходить конкурентов, в том числе из государственных холдингов, те начали использовать различные способы давления - юридические и не только. Пришлось прокачаться и в этом наборе умений.

Более-менее все из этого было сложным, но, прежде всего, интересным. Ведь мы научились массе новых вещей. Это такое высшее образование в режиме турбо. Соблазнительнее всего сказать, что главные сложности были с деньгами, которых всегда не хватало, иногда – критически. Но я думаю, правильнее пенять все же на то, что лично я или кто-то еще в нашей команде рос и учился иногда недостаточно быстро, чтобы этих сложностей с деньгами избегать. Спорт – это все-таки большая тема, у Sports.ru более 10 миллионов вполне лояльной аудитории, и всегда, даже в кризисы, которые в России теперь более-менее всегда, можно зарабатывать на поддержание и развитие такого проекта.

— Как пришла идея сделать Sports.ru в некотором смысле социальной сетью?

— Эта идея в общем-то на поверхности. Интернет дает возможности для куда более разнообразной коммуникации, чем «мы вещаем – вы слушаете». Особенно, если у темы (спорт) и проекта (Sports.ru) есть много лояльной, заинтересованной аудитории, которая тоже много интересного думает на этот счет. Многие темы внутри спорта – например, нетоповые клубы и нетоповые лиги, – в принципе не могут быть адекватно раскрыты по редакционной модели, так как у всех редакций сейчас не так много сотрудников и в целом с экономикой не фонтан.

Почти все успешные независимые проекты в рунете – достаточно вспомнить, к примеру, «Кинопоиск» (интернет-ресурс, посвященный кинематографу. – прим. Charter97.org) или «Хабрахабр» (веб-сайт в формате коллективного блога о бизнесе и информационных технологиях. – прим. Charter97.org) – так или иначе построены при активном вовлечении пользователей.

— Почему вы решили открыть филиалы Sports.ru в Беларуси и Украине? Эти проекты окупаются?

— В слове «филиал» слышится какая-то ненужная подчиненность, а ее нет. В Беларуси и Украине – отдельные, совершенно самостоятельные редакции, пусть и небольшие. Со своими авторами, с локальной повесткой (а материалы о международном спорте, который белорусам и украинцем тоже интересен, они берут у Sports.ru). Небольшие – как раз к вопросу об окупаемости, – из-за слабого пока в обеих странах рынка. Изначальные инвестиции в оба проекта еще не вернулись, но в целом оба живут уже «на свои». Но надежды, что эти рынки слабы не навсегда, мы не теряем.

— Некоторые ругают Sports.ru за политизированность – мол, спорт вне политики.

— Обычно это значит, что «использование спорта в интересах российского или белорусского верховных политиков я считаю нормальным, но от упоминания любого другого политического контекста «миня трисет». Политики в спорте действительно полно, но что Sports.ru, что Tribuna.com видит своей миссией рассказ о спорте во всей его полноте – со всеми этими пересечениями с политикой, с экономикой, с шоу-бизнесом и какими-то социальными явлениями. Безотносительно того, нравятся они нам или нет. Современный спорт слишком сильно укоренен во всех этих аспектах жизни, чтобы рассматривать его как «вещь в себе».

— И напоследок небольшой блиц.

— Поехали.

— Бизнес или журналистика?

— Для меня – бизнес. Все-таки выживание и развитие независимых медиа сегодня – это вопрос обеспечения их экономики.

— Пельмени или драники?

— Драники, конечно.

— Минск или Москва?

— Мне временами нравится то, что происходит с Минском – в нем все больше каких-то собственных энергий и токов. Людей, которые придумали себе какой-то перпендикулярный государственным шаблонам способ жить и развиваться. Но сегодня и для меня – все-таки Москва. Эразм Роттердамский говорил, что «мой дом там, где моя библиотека», так вот мой – там, где больше всего моей работы и коллег. Из Беларуси на проекты нашей Tribuna Digital работает тоже уже более 20 человек, но основные мои задачи и коллеги пока тут, в Москве.

— Есть ли у вас личный девиз?

— Нет.

— Любимое слово на белорусском языке?

— Сходу в голову приходит только нелюбимое – «памяркоўнасць». Смесь приспособленчества, забитости и пофигизма, которая понятно откуда взялась в нас, в изрядно травмированной историей стране. Но другие европейские народы от этой своей забитости как-то освобождались, и наше время тоже рано или поздно придет.

— Оказавшись перед Лукашенко, что вы ему скажете?

— Да вроде бы все слова на поверхности. Про то, что надо бы дать стране уже попробовать пожить по-другому. Европа, даже соседние Польша и Литва, отлично показывают, как. Все уже тысячу раз сказано и аргументировано множеством уважаемых людей. Есть ли смысл повторять все это в 1001-й раз? Не уверен.