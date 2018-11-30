Как минчанин спорит с сельскими чиновниками за мечту 6 30.11.2018, 15:08

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Сергей Ольшевский и его дом

Фото: facebook.com

Участок под Столбцами обошелся Сергею Ольшевскому в $4100, за подведение электричества придетcя заплатить еще $7200.

В августе 2017 года Сергей Ольшевский приобрёл на аукционе земельный участок в деревне Отцеда в Столбцовском районе. Земля обошлась в 4100 долларов, передает «Еврорадио».

Он построил деревянный дом и в 2018 году пришёл в исполком его регистрировать. И на последнем этапе введения дома в эксплуатацию выяснил, что семья должна государству более 15 тысяч рублей! Журналисты вместе с собственником, чиновниками и юристом разбирается, откуда взялся долг и что с ним делать.

От мечты до кошмара — 15 тысяч рублей

"Мечта о домике в деревне превратилась в кошмар, — говорит Сергей Альшевский. — Без СМИ мне не справиться. Я просто готов на крайний случай выходить на одиночный пикет и ногами отстаивать наше право на дом".

Из всех членов комиссии свою подпись под актом приёмки дома в эксплуатацию не поставил только зампредседателя Столбцовского райисполкома Александр Цивако.

"Мы пришли к нему на приём, чтобы разобраться. Ведь претензий не было ни у архитектора, ни у представителя районной инспекции природных ресурсов, ни у других членов комиссии, — рассказывает Сергей Ольшевский. — Он нам говорит: “Люди, а вы в курсе, что должны заплатить дохрена денег?”".

Оказалось, когда-то в деревне проводили электричество. И теперь за проектирование инженерных сетей коммуникации мы должны государству 15480 рублей. Я посчитал сам. Отопление в доме планировалось электрическое, расчётная мощность — 9 кВт. Тариф компенсации за электрификацию — 1720 рублей за киловатт. Умножаем — получаем. Если мы не заплатим эту сумму, то дом не введут в эксплуатацию".

Почему владелец участка не намерен платить государству?

Владелец дома платить не намерен. Почему? В своём объяснении Сергей ссылается на “Положение о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку”, утверждённое постановлением cовмина №298 от 1 апреля 2014 года.

"В пункте 4 Положения сказано, что удельная стоимость затрат рассчитывается по населённому пункту за три календарных года, предшествующих году, в котором проводился расчёт. А в ответе из районных электросетей на моё обращение говорится: "Электрификация населённого пункта Отцеда, в том числе и улицы Полевой [на ней стоит дом Сергея Ольшевского], производилась в начале 60-х годов ХХ века". В 2009 году была произведена реконструкция с заменой опор и провода, питающего нашу улицу. Но даже если к 2009-му добавить три года, не получится 2018-й!"

Чиновники: владелец дома рано поднимает панику

Журналисты дозвонились до Александра Цивако, который не подписал акт приёмки дома в эксплуатацию. Он считает, что Сергей Ольшевский рано поднял шум, потому что счёт в 15 тысяч рублей райисполком ему пока не выставлял: "Может случиться, что он вообще не будет ничего платить".

Зампредседателя объясняет: люди, которые не нуждаются в улучшении жилищных условий [то есть имеют в собственности жильё], обязаны возмещать затраты за обеспечение инженерной и транспортной инфраструктуры. Затраты возмещаются в период строительства дома, но не позднее подписания акта ввода в эксплуатацию. По его словам, Сергею Ольшевскому устно сказали, что в районе застройки сети строятся за счёт госбюджета и что каждый, кто к ним подключается, должен возмещать затраты.

"Есть требования постановления №298, которые разными людьми трактуются по-разному. Мы обратились в Минстройархитектуры с просьбой разъяснить наши дальнейшие действия. Ждём ответа. Нам потребуется 10-12 дней, — объясняет чиновник. — Мы объяснили застройщику, что в настоящее время его права не ущемлены, застройщик рано начал волноваться”.

Как же так получилось, что под актом приёмки сооружения в эксплуатацию подписались все члены комиссии, в том числе и архитектор, но не заместитель председателя райисполкома?

"В практике райисполкома бывали случаи, когда комиссия, которая подписала акт, а потом возмещала затраты, начиная с тех условий и заканчивая проектированием, — говорит чиновник. — Если мы сдаем что-то неправильно, то мы должны будем компенсировать. У застройщика всё готово. Он купил участок, всё построил".

В областном исполкоме говорят, что историю Сергея Ольшевского слышали и что "ответ ему придёт в установленном законом порядке". Как выяснили журналисты, в соответствии с постановлением №298, каждый райисполком своим решением уже утвердил показатели компенсации удельной стоимости затрат на строительство (в том числе проектирование) объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры на 2018−2020 годы.

В деревнях Столбцовского района компенсация за 1 кВт оценена в 1720 рублей, в самих Столбцах — в 238,9 рубля, в Минске — в 327,21 рубля. То есть если бы дом Сергея был в Минске, ему за 9 киловатт выставили бы счёт меньше чем на 3000 рублей.

"В конечном счёте дело будет решаться в суде"

Сергей Ольшевский убеждён: никаких денег за проведение электричества в 60-х годах ХХ века он государству не должен. Чиновники ссылаются на установленный порядок, но просят не торопиться с выводами. Как быть, если вы столкнулись с такой проблемой?

"В данной ситуации не следует тратить время. Нужно заключать договор с адвокатом, и обращаться в суд, — считает юрист Владимир Несмашный. — Даже если человек подозревает возможное давление чиновников на судей или то, что суд будет потворствовать власти. В конечном итоге, дело будет решаться в суде”.