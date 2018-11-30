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Лукашенко рассказал, почему оставил Русого на посту вице-премьера

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  • 30.11.2018, 15:34
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Михаил Русый
Фото: tut.by

Диктатор считает, что этот год был не лучшим.

Лукашенко сегодня в Орше на совещании по развитию льняной отрасли и переработки льна рассказал, почему оставил Михаила Русого на посту вице-премьера, передает БелТА.

"Оппозиция, не оппозиция писали: вот всех вице-премьеров президент повыгонял, а Русого оставил. Потом один какой-то полуоппозиционный сайт, доложили мне, написал: наверное, с Русым разберутся по итогам года. Абсолютно правильно. И Русого с сегодняшнего дня бы не было, но как человек деревенский я понимаю: был все-таки не лучший год. Дело не в погоде, но был не лучший год", - сказал Лукашенко.

Однако, считает диктатор, в производстве того же льноволокна можно было бы добиться заметно больших результатов, если бы этой сфере губернаторы уделяли должное внимание.

"Да, плохо, но все-таки, как руководитель нашего предприятия здесь сказал, у него есть хорошая динамика. Это спасает Русого от той катастрофы, которую потерпели его коллеги во главе с Кобяковым. Но, Михаил Иванович, не дай Бог вы с Зайцем (министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. - Прим.) не решите эту проблему в 2019 году", - предупредил Лукашенко.

Как сообщалось, августовское совещание с участием правителя в Орше оказалось роковым для предыдущего состава правительства: через несколько дней Лукашенко сменил руководство совета Министров. Должностей лишились премьер-министр Кобяков и все его заместители, кроме Михаила Русого.


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