Нидерландские депутаты требуют введения дополнительных санкций против России 2 30.11.2018, 15:34

Действия Путина требуют мощной реакции Европы.

Депутаты коалиционных партий VVD, D66, CDA и оппозиционной GroenLinks из нижней палаты парламента Нидерландов требуют введения на уровне Евросоюза немедленных дополнительных персональных санкций в отношении РФ в ответ на ее агрессивные действия против Украины в Азовском море. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS.

Одним из авторов этой инициативы стал депутат от партии Д66 Шурд Шурдсма. По его мнению, захват украинских кораблей – это первый открытый акт агрессии России в отношении Украины, ведь в 2014 г. РФ не признавала свое участие ни в событиях в Крыму, ни на Востоке Украины. Депутат отмечает, что действия Путина относительно украинских кораблей не являются случайными, и требует мощной реакции Европы, в частности немедленного введения санкций.

Шурдсма считает, что опасную эскалацию в районе Азовского моря нельзя рассматривать как небольшой инцидент, потому что это часть широкой стратегии захвата Украины Путиным. По мнению депутата от Д66, "Северный поток–2" также является частью этой стратегии. Проект призван ослабить не только Украину, нанеся удар по ее транзитной системе, но и страны Балтии и Польшу, а также увеличить зависимость Европы от российского газа. Таким образом, "Северный поток–2" представляет опасность для всего Евросоюза.

По мнению депутата, агрессивные действия РФ в Украине несут прямую угрозу для мира и безопасности ЕС, поэтому требуют немедленного ответа со стороны ЕС. Ш.Шурдсма считает, что министр иностранных дел Стеф Блок должен обратиться к стран-партнеров ЕС с предложением о введении расширенных персональных санкций против РФ на уровне ЕС.

Обсуждение этой инициативы в палате представителей запланировано при участии министра иностранных дел С.Блока.

По информации zn.ua, в Киеве высоко оценили инициативу нидерландских парламентариев и ожидают, что правительство Нидерландов займет такую же принципиальную позицию, как и депутаты.

Ранее немецкое издание Die Welt писало, что правительства Германии и Франции не поддерживают расширение санкций в отношении РФ за нападение и захват украинских кораблей в Азовском море. В то же время, в пользу санкций высказались государства Балтии, Польша, депутаты Бундестага от ХДС/ХСС, а также американские сенаторы.

Накануне Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что Россия не вернула в Украину военные корабли и задержанных моряков.