Российский рубль падает, попав в геополитическую ловушку 2 30.11.2018, 16:02

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Фото: Reuters

В базе документов ЕС тем временем появились постановления о новых санкциях.

Российсский рубль возобновил падение в пятницу и за два часа сессии растерял весь показанный накануне рост, пишет finanz.ru.

На фоне решения президента США Дональда Трампа отменить переговоры с Путиным в Аргентине, о котором Трамп объявил накануне вечером, курс доллара на МосБирже вырос на 71 копейку и достиг отметки 66,9250 рубля.

Евро, который накануне едва едва на пробил вниз уровень 75 рублей, снова стал дороже 76. Сделки с расчетом завтра заключались по 76,07 рубля за евро - 67 копеек выше уровня закрытия в четверг.

На рубль давят снова возросшие геополитические риски, констатирует аналитик Nordea Денис Давыдов.

Трамп отменяет переговоры с Путиным в третий раз с начала года: в июле Белый дом отозвал приглашение Путина с визитом в США, а в ноябре Трамп отказался от саммита в Париже.

На этот раз решение связано с ситуацией в Керченском проливе и отказом России освободить задержанных украинских моряков, объяснил Трамп в Twitter. Оно было принято после консультаций с главой Госдепа Майком Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, рассказала пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

«Отечественная валюта вновь оказалась в ловушке геополитических неприятностей, - констатирует аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. - Все позитивные тенденции начала ноября, когда существенно снизились краткосрочные риски внешних ограничений, сошли на нет».

Как сообщается, в базе документов ЕС, над которыми в настоящее время идет работа, появились два упоминания о возможных новых мерах в отношении РФ.

Дополнительные санкции возможны в соответствии с решением Совета ЕС 2014/145/CFSP - предложения о внесении изменений в это постановление поступило от «высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности».