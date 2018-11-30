ГУВД Мингорисполкома: Анна Красулина должна покинуть Беларусь до полуночи 4 30.11.2018, 16:09

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Главного управления внутренних дел Мингорисполкома оставило решение о высылке пресс-секретаря ОГП в силе.

ГУВД Мингорисполкома рассмотрело жалобу пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной на решение о высылке, которое приняло Управление внутренних дел Московского района Минска. ГУВД оставило решение в силе. Об этом сообщает tut.by.

Напомним, 13 ноября Анну Красулину вызвали в РУВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна была до 30 ноября 2018 года. Причина высылки в том, что Красулина неоднократно — трижды — привлекалась к административной ответственности, из них дважды — за участие в «несанкционированных массовых мероприятиях», один раз — за неоплаченный в автобусе проезд. Все штрафы активистка погасила, но в уведомлении было сказано: «Выслать в интересах общественного порядка».

28 ноября Анна Красулина подала в ГУВД Мингорисполкома жалобу на решение о высылке, в которой написала, что считает решение необоснованным и незаконным. В жалобе она указала, что за годы жизни в Беларуси у нее сложились все семейные и социальные связи, здесь она имеет собственность и средства к существованию. Никаких подобных связей у нее нет ни в одной другой стране, в том числе в стране гражданства — России. Выехать из страны Красулина должна сегодня, 30 ноября.

В отделе по гражданству и миграции Красулиной сегодня вручили ответ ГУВД на жалобу.

«Ваша жалоба, адресованная в ГУВД, рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Принятое Московским УВД решение о высылке в отношении вас является законным и обоснованным, порядок высылки соблюден», — сказано в ответе ГУВД.

В устном порядке Красулиной также напомнили, что срок ее высылки начинается завтра, поэтому она должна покинуть Беларусь до полуночи.

— Сейчас я еду к адвокату, будем готовить жалобу в суд. Надеюсь, успею ее отправить. Пока ее будет рассматривать суд, я имею право находиться в стране. В любом случае пока я остаюсь в Минске, — сказала Красулина.