Под Светлогорском столкнулись BMW и милицейский ВАЗ

Под Светлогорском столкнулись BMW и милицейский ВАЗ8
- 30.11.2018, 16:13
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Пострадала служебная собака.
В Светлогорском районе в ДТП с участием BMW и милицейского автомобиля пострадала служебная собака по кличке Гера.
Подробности сообщает ranak.me.
ДТП произошло 30 ноября на трассе Р82 возле агрогородка Чирковичи.
Предварительно установлено, что автомобиль Светлогорского отдела Департамента охраны, в котором находились два сотрудника и служебная собака, двигался со стороны Паричей. Внедорожник, выезжая на главную дорогу, зацепил милицейскую машину. От удара «ВАЗ» вылетел в кювет и перевернулся.
Люди в ДТП не пострадали, а вот собаку выбросило из салона, она получила незначительные травмы.