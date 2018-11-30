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Под Светлогорском столкнулись BMW и милицейский ВАЗ

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  • 30.11.2018, 16:13
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Пострадала служебная собака.

В Светлогорском районе в ДТП с участием BMW и милицейского автомобиля пострадала служебная собака по кличке Гера.

Подробности сообщает ranak.me.

ДТП произошло 30 ноября на трассе Р82 возле агрогородка Чирковичи.

Предварительно установлено, что автомобиль Светлогорского отдела Департамента охраны, в котором находились два сотрудника и служебная собака, двигался со стороны Паричей. Внедорожник, выезжая на главную дорогу, зацепил милицейскую машину. От удара «ВАЗ» вылетел в кювет и перевернулся.

Люди в ДТП не пострадали, а вот собаку выбросило из салона, она получила незначительные травмы.


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