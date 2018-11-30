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На счетах у белорусского кардера нашли биткоины на несколько миллионов долларов

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  • 30.11.2018, 16:24
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Фото: cryptowikipedia.ru

Парня обвиняют в воровстве реквизитов банковских карт иностранцев.

На счетах белорусского киберпреступника правоохранители обнаружили 1,2 тыс. биткоинов. Об этом в интервью ведомственной газете МВД "На страже" рассказал начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович, сообщает БелТА.

"Рекордную сумму, обращенную в доход государства, изъяли у парня, воровавшего реквизиты банковских карт иностранцев, - отметил Вадим Устинович. - Белорус выступал посредником в нелегальных сделках. На его счетах обнаружили 1,2 тыс. биткоинов. В отношении еще одного кардера, получившего доступ к 152 аккаунтам одной из платежных систем и похитившего $630 тыс., недавно возбуждено уголовное дело".

Стоит такое количество криптовалюты примерно $4,8 млн - курс биткоина сегодня составляет около $4 тыс., однако он достаточно нестабилен: в декабре 2017 года курс достиг своей максимальной отметки - около $20 тыс. за единицу, а в январе 2018 года стоимость составляла примерно $11 тыс.


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