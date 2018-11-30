Цены на недвижимость в Вильнюсе: дом дешевле квартиры 2 30.11.2018, 16:30

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Если прежде купить дом мог далеко не каждый, то сейчас в литовской столице ситуация изменилась в корне.

Журналисты исследовали объявления на портале alio.lt. Выяснилось, что цены на новые квартиры в Науяместисе, Старом городе, на Жверинасе и в Шнипишкес довольно высокие и начинаются со 100 000 евро, пишет ru.DELFI.lt.

За 100 000 есть немало вариантов, но все они отличаются некоторыми особенностями. Например, если квартира большая, то чаще всего это старый дом, до 1970 г. Что касается новых квартир по 100 000 евро, то это, как правило, квартиры площадью 20-50 кв. м. В вышеупомянутых районах 1 кв. м жилья стоит от 1600 до 3600 евро, а в Старом городе 4400-6700 евро.

Выбор жилых домов или коттеджей за городом или на его окраине, например, в Пилайте, Кальненай, Зуюнай, Павильнюсе или Таранде не такой большой, зато без труда можно уложиться в 100 000 евро и купить новое просторное жилье (60-100 кв. м) с участком земли.

Если сравнивать квартиры и дома не по стоимости, а по площади, то цены отличаются поразительным образом. Квартира площадью 90-100 кв. м в центральной части города стоит не меньше 200 000 евро. Выбор новых квартир такой площади невелик, а их стоимость - 200 000-300 000 евро, в Старом городе квартиры такой площади могут стоить намного больше.

Не оборудованный до конца коттедж площадью 100 кв. м в Пилайте или Кальненай стоит 60 000-90 000 евро (но большая часть все же стоит от 90 000 до 120 000 евро). Дом за городом стоит 100 000-120 000 евро.

По данным порталов и Real Data, средняя цена 1 кв. м дома в Пилайте, Таранде, Кальненай и других периферийных районах составляет 1000-1100 евро. В центральной части - 2100-2900 евро за 1 кв. м.

Получается, что квартиры в центре в два и в больше раз дороже, чем дома за городом.

Брокер компании Inreal Арминас Каралюс пояснил, что на разницу больше всего влияет место, где находится жилье. Чем ближе жилье к центру с хорошо развитой инфраструктурой, тем оно дороже. И наоборот – чем дальше от центра, тем жилье дешевле.

Другой важный аспект - социальная инфраструктура и транспорт, чего удаленным районам Вильнюса как раз и не хватает. "Цены на квартиры на окраине города незначительно отличаются от цен на коттеджи – 1 кв. м квартиры на 15-20% дороже 1 кв. м в коттедже или доме. Однако разница увеличивается по мере приближения к центру и порой в разы", – сказал Каралюс.

При этом спрос на квартиры в городе выше, чем на дома за городом. По словам Каралюса, жители пока больше ценят хорошо развитую инфраструктуру, красивое окружение и другие плюсы жизни в городе, чем большое жилье со своим участком земли.

По словам брокера, люди все больше ценят свое время, поэтому вместо того, чтобы стоять в заторах и тратить время на переезды предпочитают больше времени проводить с семьей.

Еще один важный момент - ликвидность жилья. Если когда-нибудь придется менять жилье, то продать квартиру в центре легче, чем дом или коттедж за городом.