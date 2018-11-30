Путин может атаковать страны Балтии и Скандинавию 6 30.11.2018, 16:32

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Никто не знает, где он появится завтра.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью Sky News отметил, что ожидает от международного сообщества солидарности с Украиной и организации давления для деэскалации ситуации и освобождения украинских моряков.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уже видел реакцию президента США Дональда Трампа - он написал в Твиттере, что принял решение, если Путин не отреагирует на просьбу об освобождении солдат, отменит их встречу. И я думаю это реакция, где Путин в полной изоляции. После химической атаки в Великобритании, после террористической атаки MH17, агрессии на востоке моей страны, после Сирии, после всех этих ужасных вещей - Путин в изоляции", - сказал глава государства.

"Мы должны организовать давление, чтобы вернуть Россию к цивилизованному миру. Потому что это катастрофа, это большая угроза для всей глобальной безопасности ... Это проблема не только для Украины. Мы не только боремся за суверенитет и территориальную целостность (Украины. - Ред.), А мы боремся за свободу и демократию", - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что никто не знает, где Путин появится завтра.

"Возможно, что Путин примет решение защищать" Северный поток-2", и поэтому решит атаковать страны Балтии, Скандинавские страны. Для Путина не существует "красных линий", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации очень важно выступать единым фронтом - не только лидеры, но и народы всего цивилизованного мира должны выступать вместе.

"И это очень важно для глобальной безопасности", - сказал он.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.