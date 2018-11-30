Белорусы набрали кредитов на рекордные 11 миллиардов рублей 30.11.2018, 16:43

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Задолженность по потребительским кредитам на 1 ноября выросла до 4 миллиардов 168,1 миллиона рублей.

Белорусы набрали в банках займов на рекордные 11 миллиардов 167,8 миллиона рублей. Это в том числе потребительские кредиты, займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка на 1 ноября этого года.

За октябрь общая сумма кредитов, которые взяли белорусы в банках, выросла на 281,9 миллиона рублей, пишет finance.tut.by.

Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы преодолели еще в июне этого года.

Задолженность по потребительским кредитам на 1 ноября выросла до 4 миллиардов 168,1 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 4 миллиарда 19,7 миллиона рублей.

Кредиты на финансирование недвижимости на начало этого месяца составили 6 миллиардов 999,8 миллиона рублей.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая новые правила выдачи банками займов населению. Теперь банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.

С 29 октября в Беларуси внесли изменения в Банковский кодекс. К примеру, банки теперь не могут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, а также навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора.