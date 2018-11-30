«Вышеградская четверка» выразила поддержку Украине 1 30.11.2018, 17:05

Встреча "Четверки" состоялась 29 ноября

Фото: mzv.sk

Польша, Словакия, Венгрия и Чехия поддерживают территориальную целостность и суверенитет страны.

Министры иностранных дел стран – членов "Вышеградской четверки" выразили поддержку Украине в связи с захватом украинских военных кораблей и моряков в Черном море 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Словакии, пишет gordonua.com.

В столице Словакии Братиславе 29 ноября встретились министры иностранных дел Польши Яцек Чапутович, Словакии – Мирослав Лайчак, Венгрии – Петер Сийярто и глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

Как говорится в сообщении, на встрече "звучала сильная поддержка" всех четырех министров стран "Четверки" территориальной целостности Украины в споре с Россией, "в духе принятых совместных заявлений ЕС и НАТО".

25 ноября катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российский пограничный корабль "Дон" таранил украинский буксир. Россияне перекрыли сухогрузом проход под Крымским мостом, вынудив корабли ВМС Украины остановиться.

Когда катера и буксир легли на обратный курс, намереваясь вернуться в Одессу, они были атакованы и задержаны кораблями ФСБ РФ.

Трое украинских моряков ранены: один является офицером, двое – военнослужащими контрактной службы.

27-го и 28 ноября "суды" в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу 24 украинских моряков.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

Сегодня всех украинских моряков перевезли в Москву.