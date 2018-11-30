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Обнаружена новая польза аспирина

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  • 30.11.2018, 17:07
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Прием аспирина может помочь в борьбе с рассеянным склерозом.

Специалисты Медицинский колледжа министерства по делам ветеранов Джесси Брауна в США провели исследование, в ходе которого проанализировали влияние низких доз лекарства на протекание аутоиммунного энцефалита — аналога рассеянного склероза у мышей, сообщает Medicalxpress.

Выяснилось, что аспирин не только облегчает ряд симптомов, сопровождающих заболевание, но и тормозит его развитие. В частности, в результате приема препарата миелиновая оболочка нервов демонстрировала меньшую деградацию, а также снизилась инфильтрация Т-лимфоцитов в спинной мозг.

Как подчеркивают ученые, дальнейшие исследования в этой области позволят использовать аспирин в рамках лечения пациентов с рассеянным склерозом.


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