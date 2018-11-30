Белорусы в прошлом году продемонстрировали власти – любому терпению приходит конец 2 Леонид Судаленко, «Гомельская весна»

30.11.2018, 17:33

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

О правах человека и национальной безопасности страны.

Закрепление в Конституции нашей страны нормы, по которой человек, его права и свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и по которой государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека, является одним из главных национальных достижений (статья 2 Конституции Республики Беларусь). Именно признание человека, его прав и свобод высшей ценностью и их гарантированность со стороны государства означает придание им приоритета по отношению к иным каким-либо ценностям, включая и национальную безопасность.

Исходя из 20-летней практики по защите прав человека в национальной судебной и правоохранительной системах я сегодня вынужден констатировать, что прописанная в Основном законе страны «высшая ценность» человека, к большому сожалению, не стала ориентиром в деятельности государства, его органов и его должностных лиц.

Исполнительная власть в своей правоприменительной практике эту «высшую ценность» отдала в жертву национальной безопасности. Вслед за исполнительной властью дарованную Конституцией «высшую ценность» в повседневной деятельности игнорируют и другие ветви власти. Власть законодательная в нормотворческой деятельности исходит из приоритета национальной безопасности над правами и свободами граждан. Судебная власть, разрешая споры между гражданином и государством в своей практике руководствуется опять же интересами государства, в том числе и национальной безопасностью.

В результате такого положения дел в стране возникла крайне опасная внутренняя ситуация, которая в любой момент может бросить вызов национальной безопасности.

Известно, что в Беларуси разработана и утверждена Концепция национальной безопасности (утверждена указом Лукашенко 9 ноября 2010 г. №575), которая среди прочих угроз предусматривает резкое либо масштабное снижение доверия граждан к основным государственным институтам.

Как здесь не вспомнить, например, результаты опроса, размещенные на официальном сайте Верховного суда Республики Беларусь"Доверяете ли вы белорусской системе правосудия?", когда отрицательный ответ дали 96% принявших в нем участие, положительный – только 5%. Иными словами, конституционное большинство граждан в 2016 году высказало недоверие всей судебной системе страны! Почему этот результат не беспокоит тех, кто отвечает в стране за национальную безопасность? Считаю, как раз-таки, беспокоит, но реформа судебной системы для власти представляет гораздо большую опасность, чем высказанное недоверие граждан к этому институту, как отдельной ветви государственной власти. Как говорится, низы пока хотят, и верхи еще могут жить по-старому…

Проводя системную работу по защите прав человека на национальном уровне скажу, именно чиновники всех ветвей власти сегодня игнорируют в повседневной деятельности гарантированные Конституцией права и свободы граждан. Государственные агенты смело берут на себя ответственность за нарушение наших конституционных прав, по этой причине, именно они представляют сегодня самую большую внутреннюю опасность для национальной безопасности страны.

Давайте представим, например, что завтра в стране вдруг пройдет объективное голосование по доверию и другим ветвям власти, например, исполнительной либо законодательной. Не могу отрицать, что результат будет близким к результату доверия судебной власти (на результаты выборов прошу не ссылаться, так как даже высшее должностное лицо государства публично заявил об их фальсификациях). Вот так и живем, конституционное большинство, не доверяющее государственной власти, само по себе, а национальная безопасность сама по себе.

Волею судьбы в прошлом году я оказался в самом эпицентре протестных акций, когда люди вышли на улицы городов, повсеместно выражая свое недоверие власти, протестуя против так называемого «тунеядского» декрета. Свидетельствую, тех слов и выражений, которые люди публично говорили и посылали в адрес официальной власти и собственно, автора декрета, я не слышал, работая два десятилетия в главном офисе демократических сил Гомеля. Доведенные до отчаяния граждане вслух говорили то, чего не могут позволить себе публично сказать «оппозиционеры со стажем».

Я наблюдал, как в один из дней власть растерялась перед толпой на улице, не зная, как поступить. Иными словами, в стране возникла именно та угроза, которая прямо прописана в Концепции национальной безопасности. Стоит ли повторять, что явилось в 2017 году главным источником народного гнева? Она самая, исполнительная власть, которая не смогла предугадать последствия своей нормотворческой деятельности.

Это потом, на самом верху было принято решение на силовое подавление протестных акций и у власти это получилось. Градус народного гнева был постепенно понижен, чиновники отмотали ситуацию с введенным налогом на незанятость, внеся в печально известный декрет о так называемых «тунеядцах» существенные изменения. По существу, именно под давлением толпы власть поняла угрозы и была вынуждена пойти на попятную. Я думаю, никому не нужно объяснять, в следующий раз может и не получится, за примерами далеко ходить не нужно. Разве это не прямая угроза национальной безопасности страны, когда плохо просчитанный законопроект затронул в самом негативном смысле около полмиллиона граждан. Причем эта цифра является гораздо большей, так как введенный задним числом налог на незанятость затронул интересы каждой семьи, в которой хоть один член являлся временно не занятым.

Выше я отметил, что не реформированная национальная правоохранительная и система защиты прав человека сегодня являются неэффективной, по этой причине единственной возможностью защитить те или иные гражданские и политические права для белорусов является предоставленная нам статьей 61 Конституции гарантия на защиту нарушенных прав в международных организациях в соответствии с ратифицированными страной международными договорами.

Здесь необходимо отметить, что Республика Беларусь не является участницей Европейской Конвенции по правам человека (Конвенция о защите прав человека и основных свобод) и по этой причине граждане лишены возможности защищать нарушенные внутри страны права в Европейском Суде по правам человека. В тоже время, наша страна является участницей такого международного договора как Международный пакт о гражданских и политических правах, по которому на международном уровне добровольно опять же взяла на себя обязанность соблюдать и обеспечивать гражданские и политические права граждан страны.

С того момента, как граждане Беларуси получили право на защиту индивидуальных прав в ООНовской системе защиты своих прав прошло 25 лет. За это время, например, в Комитете ООН по правам человека зарегистрировано около 300-сот жалоб из Беларуси, больше 100 из которых рассмотрены и по ним белорусскому правительству выданы определенные рекомендации по изменению национального законодательства и практики его применения для исключения в дальнейшем случаев нарушений прав граждан.

Опять же, как реагирует наше правительство на решения, принимаемые в Женеве по жалобам белорусов? Правительство не спешит, как это требуется, исполнять ООНовские рекомендации, считая их как «носящие рекомендательный характер». Действительно, ООНовская система защиты прав человека не предусматривает института принуждения правительства той или иной страны к реформированию национальных законодательств с целью приведения его правоприменительной практики в соответствие с обязательствами страны на международном уровне. Тем не менее, белорусское правительство ратифицировала на добровольной основе Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических права, тем самым опять же взяло на себя обязанность уважительно относится к правам и свободам своих граждан. Взяло на себя обязанность на этот раз уже на международном уровне и забыло. Снова низы пока хотят, и верхи еще могут жить по-старому…

Иногда слышны голоса о том, что именно правозащитники несут главную угрозу национальной безопасности страны, мол эти поборники прав человека присваивают себе функции контролеров судебных решений с токи зрения соблюдения прав человека и судебной системы в целом. Меня например, в одно время с поезда на границе принудительно сняли под грифом «экстремист». Не один раз изымали на границе носители информации, опять же, подозревая в угрозах национальной безопасности. Мой ответ государственным агентам в подобных случаях всегда был один. Я отвечал, что именно госчиновники различного уровня, вторгаясь без всяких на то оснований в права конкретного человека несут самую большую угрозу национальной безопасности. Игнорируя «высшую ценность», о которой я сказал выше, и которая дарована каждому Основным Законом страны чиновники легко берут на себя ответственность за нарушение Конституции. Разве это не несет внутреннюю угрозу национальной безопасности? Разве добавило авторитета белорусской власти одно из решений Комитета ООН по правам человека, в котором международные эксперты установили, что белорусское правительство во время выборов применило ко мне дискриминацию по политическим мотивам?

Опять же, защищая два десятилетия права человека на международном уровне наблюдаю, как верхи хоть и медленно, но все же дрейфуют в сторону международных обязательств страны. Например, совсем недавно председатель Верховного Суда в публичной дискуссии с послом одной из европейских стран заявил, о необходимости минимизировать число обращений белорусских граждан в Комитет ООН по правам человека по рассмотрению индивидуальных сообщений. Суды различных инстанций в последнее время стали повсеместно при рассмотрении дел, в первую очередь административных, связанных с правами человека делать попытки оценить то или иное правонарушение международными обязательствами страны и в первую очередь Международным пактом о гражданских и политических правах. Мое мнение, эти два события тесно переплетены. Я имею ввиду недавнее заявление главного судьи страны о снижении количества жалоб граждан в ООН и вот это ноу-хау судей, которого мы не наблюдали с момента приобретения страной независимости. И пускай даже судьи просто цитируют в своих постановлениях нормы международного права, я считаю, что, выражаясь языком известного политика «процесс пошел».

В 2016 году в Беларуси был принят Национальный План по правам человека, одним из пунктов которого является изучение правительством претензий белорусских граждан, которые они подают на международном уровне.

И совсем обнадеживающая новость. Беларусь впервые с 1997 года в октябре 2018 года предоставит в Комитете ООН по правам человека отчет о выполнении своих международных обязательств. В перечень вопросов, подготовленных для страны Комитетом, вошли и те, что были рекомендованы белорусскими правозащитниками.

Иными словами, время показывает, что и низы просыпаются, и верхи, пускай даже с оглядкой назад, но все же поворачиваются в сторону будущего. Власть начинает понимать, что мир вокруг стремительно меняется, меняется мировоззрение людей. Власть понимает, что люди с каждым днем все чаще и чаще будут спрашивать, почему наша страна до сегодня остается единственной страной в Европе, граждане которой лишены возможности на защиту своих прав в Европейском Суде по правам человека.

В этом вопросе иногда раздаются голоса. Как же так, Европейский Суд эта прямая угроза национальной судебной системе, а следовательно, и национальной безопасности страны. Практика стран по бывшему соцлагерю, которые подписали Европейскую Конвенцию по правам человека, показала как раз таки иную ситуацию. Не найдя защиты прав в своей стране, граждане той же России или Украины активно защищают свои права в Европейском Суде по правам человека и ничего, национальные судьи наоборот, в своей практике используют практику Европейского Суда и все довольны. Иногда правительства бывают недовольны, когда нужно выплачивать гражданам по решениям Европейского Суда круглые суммы, но этот вопрос лежит в иной плоскости и не может нести угроз национальной безопасности.

Белорусы в прошлом году продемонстрировали власти – любому терпению приходит конец!

Из протестных так называемых «тунеядских» акций прошлого года извлечены уроки. И пускай даже на каком – то этапе протестующие были «закатаны лицом в асфальт», такой способ подавления народного гнева весьма сомнителен с точки зрения национальной безопасности. Снижение доверия граждан к государственным институтам, которое в качестве одной из внутренних угроз прописано в Концепции национальной безопасности может произойти в любой момент и неожиданно. Может наступить время, когда применение физической силы против протестующего на улицах городов народа окажется бессмысленным, прямо угрожающим национальной безопасности.

Как известно, последствия у революций бывают разные.

Леонид Судаленко, «Гомельская весна»