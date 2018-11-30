закрыть
30 ноября 2018, пятница, 18:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В Гомеле начали строить второй «золотой» туалет

10
  • 30.11.2018, 18:02
  • 1,234
Фото: newsgomel.by

На объекте появился и паспорт.

Об этом сообщают читатели belsat.eu.

Ранее на площадке второго подземного туалета на побережье Сожа работы не велись, территория была обнесена строительным забором.

Изначально планировалось, что туалет откроют на майские праздники.

Каким будет туалет – еще неизвестно, но то, что он будет, подтверждает тендерная документация, размещенная на сайте icetrade.by. Строить будет все то же ДСК по заказу УКС Гомеля.

Сколько будет стоить новый туалет – тоже неизвестно. Следует отметить, что согласно тендерной документации стоимость первого должна составить 749 355,74 бел. руб., но, по последним высказываниям ДСК, составил 750 тыс. долларов.


популярное за неделю

Мнение

Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Черная пятница власти
Черная пятница власти Владимир Халип
Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь
Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь Наталья Радина