В Гомеле начали строить второй «золотой» туалет 10 30.11.2018, 18:02

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Фото: newsgomel.by

На объекте появился и паспорт.

Об этом сообщают читатели belsat.eu.

Ранее на площадке второго подземного туалета на побережье Сожа работы не велись, территория была обнесена строительным забором.

Изначально планировалось, что туалет откроют на майские праздники.

Каким будет туалет – еще неизвестно, но то, что он будет, подтверждает тендерная документация, размещенная на сайте icetrade.by. Строить будет все то же ДСК по заказу УКС Гомеля.

Сколько будет стоить новый туалет – тоже неизвестно. Следует отметить, что согласно тендерной документации стоимость первого должна составить 749 355,74 бел. руб., но, по последним высказываниям ДСК, составил 750 тыс. долларов.