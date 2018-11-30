Украинская экономика переориентировалась на ЕС 30.11.2018, 18:11

Товарооборот между Украиной и ЕС растет на фоне напряженных отношений с РФ.

"У нас - широкий спектр возможностей для объединения капиталов, чтобы вместе стать сильнее", - эти слова украинского премьер-министра, обращенные к участникам Третьего украино-германского бизнес-форума, состоявшегося 29 ноября в Берлине, прозвучали как призыв объединиться в условиях войны. Об этом пишет «Немецкая волна».

"Я глубоко убежден, что ваш успех - это успех Украины", - подчеркнул Владимир Гройсман. Между строк его эмоциональной речи читалось: европейские инвестиции и торговля со странами ЕС должны сделать Украину сильнее в условиях противостояния с Россией. Настроение украинского премьера явно разделяли и многие присутствовавшие: речь прервали громкими аплодисментами, когда он поблагодарил немецкого канцлера за поддержку территориальной целостности Украины. "Мы с вами победим", - заверил Гройсман Ангелу Меркель (Angela Merkel) под рукоплескания зала.

Как Меркель забыла о Москве

Открытие бизнес-форума не могло обойтись без политики в момент, когда весь мир снова с тревогой смотрит на Украину, объявившую военное положение на части своей территории после нападения России на военные корабли в Керченском проливе. Ангела Меркель в своей речи демонстративно поддержала Киев, призвала Москву освободить задержанных украинских моряков и разблокировать Азовское море для кораблей, следующих в украинские порты. Речь канцлера резко контрастировала с ее выступлением три года назад, когда состоялся первый украино-немецкий бизнес-форум на межправительственном уровне.

В 2015 году Меркель, так же как и многие немецкие участники, выражала надежду, что Украина найдет компромисс с Россией и будет равнозначно развивать торговлю и с Востоком, и с Западом. За три года, похоже, иллюзий уже не осталось - канцлер о сотрудничестве с Москвой вообще не вспоминала. Зато восхитилась тем, насколько быстро Украина переориентируется в своей торговле с России на ЕС и Германию. "Абсолютно правильно было так рьяно бороться за соглашение об ассоциации и свободной торговле. Ведь они представляют собой основу нынешнего экономического сотрудничества", - подчеркнула канцлер. Свои слова она подкрепила красноречивыми числами: если в 2013 году на Евросоюз приходилось лишь 24 процента украинской торговли, то сегодня - уже более 40.

"Надо выйти на Нефедова"

Как только отзвучали громкие речи глав правительств, представители бизнеса, собравшиеся в Доме немецкой экономики, за фуршетом взялись решать насущные вопросы. "Надо выйти на Нефедова", - накладывая в тарелку куриное филе, поделился своими планами с коллегой один из немецких бизнесменов, работающих в Украине.

У инвестора из Германии возникли очередные проблемы с украинской бюрократией. А решить их, очевидно, должен Максим Нефедов - заместитель министра экономики Украины. Нефедов - лицо украинских реформ. Он уже три года координирует работу сотен молодых юристов, финансистов и представителей бизнеса, перед которыми поставлена только одна задача: упростить жизнь бизнесу, в частности иностранным инвесторам.

Украина за несколько лет поднялась в международном рейтинге Doing Business, оценивающем легкость ведения бизнеса, со 130-го на 71-е место. Во многом это заслуга именно Нефедова и его команды реформаторов. С учетом пожеланий деловых кругов и международных партнеров были приняты сотни законодательных актов, которые приближают украинское правовое поле к международным стандартам. При этом представители украинского правительства подчеркнуто открыты и всегда на связи с предпринимателями. "Пока выступал на конференции, пропустил 22 звонка", - пожимает плечами Нефедов. Его главная цель - за счет прозрачных правил игры и максимальной дерегуляции сузить поле для коррупции.

Благодаря таким реформам как введение системы электронных тендеров Prozorro, впервые за много лет на государственных тендерах, на которых ранее зарабатывали только приближенные к власти дельцы, теперь зарабатывают и международные компании. "Например, немецкая компания Metro AG одной из первых поверила в реформу государственных закупок и уже не первый год участвует в тендерах на закупку питания для детских садов, школ и больниц. Между тем, другие немецкие компании, например, участвуют в тендерах на модернизацию украинской энергетики", - подчеркивает Максим Нефедов.

"Саша и Макс" - друзья инвесторов

Чтобы заниматься проблемами иностранного бизнеса, при правительстве Украины был создан Офис привлечения и поддержки инвестиций. Его глава Данил Билак с чиновниками на короткой ноге. Министра кабинета министров Александра Саенко и замминистра экономики Максима Нефедова "главный опекун инвесторов" во время дискуссии на берлинском форуме называл не иначе как "Саша и Макс": видимо, чтобы дать немецким партнерам понять, что в Украине их ждут не бюрократы и коррупционеры, а друзья и компаньоны.

Президент Немецко-украинской торгово-промышленной палаты Андреас Лир (Andreas Lier) заявил, что немецкие инвесторы чувствуют себя в Украине комфортно как никогда. "Как показал наш опрос, 2017 был лучшим для бизнеса за все годы работы в Украине. В этом году положительная тенденция продолжается, хотя рост и не столь динамичный как в прошлом году", - отметил Лир. Он хвалит децентрализацию и дерегуляцию, а также реформы в финансовом секторе.

Впрочем, несмотря на значительно улучшившиеся условия работы в Украине, немецкие инвесторы пока очень осторожны. В первом полугодии 2018 года Германия, по данным украинского Нацбанка, не попала даже в пятерку крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Главным "иностранным" инвестором остается Кипр, откуда уже традиционно реинвестируют выведеные ранее капиталы украинские олигархи. "Очень хорошо, что реформы в Украине наконец проводятся. Но многие немецкие компании до сих пор не решаются вкладывать в Украину и выжидают. Слишком непредсказуемая международная ситуация, к тому же до сих пор нет окончательной уверенности в верховенстве права, остается актуальной и проблема коррупции", - отметил участник форума Кристиан Гроссе (Christian Grosse), один из руководителей немецкого объединения Либеральный средний бизнес.

Как показали беседы в кулуарах, несмотря на успехи правительства в реформах, бизнес-имиджу Украины, помимо новостей о российской агрессии, по-прежнему вредит и старая проблема - взяточничество чиновников на местах.