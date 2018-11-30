Анна Красулина: Добровольно уезжать пока не собираюсь 1 30.11.2018, 18:14

Аннa Красулинa

Фото: Facebook

Пресс-секретарь ОГП собирается обратиться в суд.

В Управлении внутренних дел Минского горисполкома рассмотрели жалобу пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной. Решение о ее высылке оставили в силе, сейчас Красулина должнa покинуть Беларусь до полуночи. Об этом пресс-секретарь ОГП сказала «Радыё Свабода».

«Жалоба рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Мол, решение относительно меня принято законно. Я уточнила, есть ли у меня срок, чтобы подать в суд. Мне ответили, что сегодня до 00:00 кончается моя возможность добровольно выехать из Беларуси».

Сейчас Анна Красулина готовит жалобу в суд Московского района Минска, чтобы сегодня подать ее в суд. По закону, если жалоба будет направлена сегодня, то на время обжалования Красулина может остаться в стране.

«Добровольно пока уезжать не собираюсь», - уточнила Красулина.

13 ноября миграционная служба МВД сообщила, что Анну Красулиной высылают из Беларуси в «интересах общественного порядка».