Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути 4 30.11.2018, 18:21

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Фото: РИА «Новости»

Северный морской путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.

С 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей. Как пишут «РИА Новости», об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

По его словам, для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути была организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства. Ее итогом станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей. Работа завершится к началу навигации 2019 года, добавил Мизинцев.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.