В Брестской области сразу на 10% подорожал проезд в общественном транспорте 1 30.11.2018, 18:26

Еще вчера за один рубль можно было купить два билета на автобус или троллейбус.

Сегодня покупатели ищут в карманах дополнительные 10 копеек, передает «Белсат». На пять копеек больше с сегодняшнего дня придется заплатить брестчанам за проезд в городском автобусе или троллейбусе.

С 30 ноября одна поездка в общественном транспорте будет стоить 55 копеек вместо 50. У водителя один билет стоит теперь 65 копеек. Также повысилась стоимость месячных и декадных проездных билетов. За проездной на один вид транспорта придется заплатить 24.75, а месячный билет на автобус и троллейбус обойдется в 33.03 рублей. Последний раз проезд на общественный транспорт в Бресте дорожал в октябре 2017 года, тогда стоимость билетов повысилась опять же на 10%.

С 30 ноября одна поездка в общественном транспорте будет стоить 55 копеек вместо 50.

А в Витебской и Гродненской областях проезд на общественном транспорте поднялся на те же 10% еще 28 ноября. В ближайшие дни следует ожидать подорожания проезда в общественном транспорте жителям Минской и Могилевской области.

Рост цен на проезд связан с подорожанием топлива. За последний год топливо в Беларуси дорожала уже 25 раз. Последнее подорожание прошло 25 ноября. Каждый раз топливо росло в цене на одну копейку. Сейчас цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,42 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,52 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,73 рубля, дизельного топлива – 1, 52 рубля.