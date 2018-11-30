Мировые цены не нефть продолжают падать 30.11.2018, 18:31

Цена на «черное золото» опустилась ниже $59 за баррель.

Цены на нефть снижаются умеренными темпами.

Цена февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 по минскому времени времени составила 58,49 доллара за баррель.

Понижение цен на нефть объясняется повышенным вниманием трейдеров к саммиту G20, который пройдет завтра в Буэнос-Айресе.

Кроме этого, аналитики связывают падение цен на нефть с опасениями участников рынка из-за возможного избытка предложения и замедления роста спроса, а также с ростом запасов топлива в США.