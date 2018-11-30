Компанию бизнесмена Кныровича признали банкротом 6 30.11.2018, 18:40

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Александр Кнырович

Фото: tut.by

Долги - более пяти миллионов долларов.

Компания Александра Кныровича «СарматТермо-Инжиниринг» признана банкротом, её ликвидируют до 19 ноября 2019 года. Причина − накопившиеся долги, для расплаты с которыми продадуть часть имущества компании, пишет Office Life.

Суд объявил, что долг компании уже больше 11,2 миллионов рублей, из-за чего начинается процесс ликвидации. Для расплаты по долгам продадут имущество, но не уточняют, какое именно.

4 июля 2018 года суд признал Александра Кныровича виновным в уклонении от уплаты налогов, которое повлекло ущерб в особо крупном размере, а также в даче взятки. По версии следствия, Кнырович недоплатил налогов на сумму около 3,4 миллионов рублей (1,2 миллиона долларов). Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение пяти лет. Недавно срок заключения сократили на год.