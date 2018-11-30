Названы автомобили, которые ржавеют быстрее других 2 30.11.2018, 19:01

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Суровый климат и агрессивные реагенты на дорогах превращают плохо подготовленные автомобили в неликвидный товар.

Приживаются лишь те, которые готовы сопротивляться тяжелым условиям. Именно поэтому двадцатилетние Volvo до сих пор не ржавеют, пишет avtovod.com.

Самыми интересными являются тесты по прогнозированию развития ржавчины. В ходе испытаний определены основные враги кузова современного автомобиля – влагопоглощающая изоляция и «ловушки» для грязи.

Разумеется, многие пренебрегают антикоррозийной обработкой и надеется только на грунтовку и лакокрасочное покрытие, как некоторые японские бренды.

Даже современные Volvo XC40 и V60 справились недостаточно хорошо. Лучше всех продемонстрировали себя некоторые Audi, а французские автомобили, как всегда, оказались неоднозначными: разбег – от двух до максимальных пяти звезд.

Honda Civic получила только 2 звезды из пяти за плохо обработанные пороги и практически полное отсутствие защиты днища. Такая оценка означает, что в агрессивном климате автомобиль вряд ли выдержит 12-летний гарантийный период против сквозной коррозии.

Hyundai i30 и Kia Ceed показали себя получше-на 3 звезды.