Главреду tut.by отказали в освобождении от уголовной ответственности по «делу БелТА» 2 30.11.2018, 19:03

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Марине Золотовой было отказано в удовлетворении ходатайства.

30 ноября главному редактору портала tut.by Марине Золотовой было отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования по «делу БелТА».

Ранее главный редактор портала подала ходатайство о прекращении уголовного преследования согласно ст. 86 УК. Однако в этом ей было отказано. Такое решение ей озвучил руководитель следственной группы Александр Семеник.

Он также сообщил, что соответствующий документ ей отправлен по почте. Золотовой выделили месяц на ознакомление с материалами дела. Всего в деле около 60-ти томов. Затем она сможет снова обратиться с ходатайством в прокуратуру о прекращении уголовного преследования.

Марина Золотова остается последней обвиняемой по «делу БелТА». Главреда обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

Изначально Марина Золотова также подозревалась по ч.2 ст. 349 («несанкционированный доступ к компьютерной инормации») УК Беларуси. Именно по этой статье были обвинены остальные фигуранты дела. И из всех подозреваемых, Марина Золотова — единственная, как установило следствие, кто не осуществлял доступ к платным материалам БелТА. Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой было прекращено «в связи с несовершением преступления».

Все остальные 14 сотрудников различных СМИ ранее были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.