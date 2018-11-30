Безобразники государственного масштаба 6 Светлана Метёлкина, «Салiдарнасць»

30.11.2018, 19:13

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Как Лукашенко повторяет одно и то же из года в год.

Забавно, конечно, когда из года в год читаешь одни и те же новости. Уже видишь сообщение о посещении Александром Лукашенко Оршанского льнокомбината, и можешь сам составлять заявления и указания, которые раздаст в ходе поездки правитель. Попадание почти стопроцентное.

И все же открываешь очередную новость в надежде на сенсацию. Но «стабильность» – признак мастерства. « Лукашенко уверен, что льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее», как в первый раз сообщает пресс-служба диктатора.

Если бы не эмоциональные всплески и яркие новые эпитеты от Александра Григорьевича, журналистам лукашенковского пула можно было бы даже не тратить время на поездки с ним, а самостоятельно строчить спичи. Наверное, чтобы этого не произошло, диктатор и подбрасывает фразочки вроде «безобразные мы люди».

Ну а дальше все по плану. Нашли виноватого: «если бы у нас правительство работало как следует», очертили стратегию: «это хорошо, что на рынке все меньше государств» (то есть, за счет ухода других) и поставили цели и сроки: «в течение нескольких лет в два раза эффективнее».

В общем, еще чуть-чуть — и все проблемы решатся. Осталось-то потерпеть всего ничего.

А теперь немного истории.

— Срок три года для выхода на рентабельную работу по льну, — поставил задачу Александр Лукашенко в 2010 году и предупредил: — За лен будем спрашивать не меньше, чем за хлеба.

Прошло не три года, а восемь. Но счастье все еще где-то впереди.

В 2010 году, посещая Оршанский льнокомбинат, Лукашенко неожиданно для себя обнаружил, что льняная отрасль, несмотря на все его старания, осталась в «каменном веке».

Через полгода приехав на ОАО «Дубровенский льнозавод», Лукашенко констатировал: «по льну мы работаем очень плохо».

А в 2014 году выяснилось, что «что-то у нас не получается со льном».

С 2003 года, как Лукашенко взялся возрождать белорусский лен, отрасль не может выйти даже на показатели 1992 года. И никто за лен, «как за хлеб», почему-то не ответил. Да, собственно, никто и не спрашивал. Показные разносы и жэстачайшие указания не в счет.

Светлана Метёлкина, «Салiдарнасць»