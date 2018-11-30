В домах Минска меняют рабочие домофоны за счет жильцов 11 30.11.2018, 19:32

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Нужна ли за замена домофона, у жителей домов не спрашивают.

Читатель Charter97.org прислал в редакцию письмо, в котором говорится о замене рабочих домофонов на новые за счет жильцов.

- Сегодня в лифте на улице Тимошенко в Минске приклеили бумажку от Белсантехэнерго - организации, обслуживающей домофоны в тысячах подъездов минчан. По прочтению я так понял, что ставят перед фактом - надо менять! Но ведь старый домофон работает, зачем нам новый?! - недоумевает читатель.

- Кроме того, непонятно, почему белорусское госпредприятие продвигает российскую фирму из Брянска - фирму Метаком? У нас что, нет своих производителей? Как отказаться от этого бредового предложения и не тратить лишнюю копейку? - спрашивает читатель.

А в ваших домах появились подобные объявления? Пишите в комментариях!