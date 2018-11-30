БАТЭ заработал в Лиге Европы более 9 миллионов евро 2 30.11.2018, 19:58

За победу над «Види» борисовчане получат 570 тысяч евро.

В матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы БАТЭ победил «Види» (2:0). Борисовчане получат 570 тысяч евро. С этого сезона УЕФА выплачивает именно эту сумму за каждую победу в ЛЕ, передает «Трибуна».

Напомним, это вторая виктория команды Алексея Баги в группе. Таким образом, на этой стадии БАТЭ уже заработал 1140000 евро.

До этого проход в раунд плей-офф Лиги чемпионов и групповой этап Лиги Европы позволил БАТЭ заработать 8 миллионов евро. Суммарный доход борисовчан в нынешнем сезоне еврокубков составляет 9 млн 140 тыс евро.

БАТЭ по-прежнему претендует на выход в 1/16 финала. Желто-синие занимают вторую строчку в группе.

Каждый победитель группы получит 1 миллион евро, а второе место в группе принесет клубу 500 тысяч евро.