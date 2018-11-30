Вышел первый в мире фильм на вавилонском языке 30.11.2018, 20:19

Кембриджский ученый решил возродить аккадский язык, на котором разговаривали народы Древней Месопотамии.

Кембриджский ученый Мартин Уортингтон решил возродить аккадский язык, на котором разговаривали народы Древней Месопотамии — вавилоняне, аккадцы и ассирийцы. Вместе со своими студентами исследователь снял короткометражку на мертвом языке, передает knife.media.

За основу фильма взяли древнюю сказку о трехкратной мести. Ее нашли на глиняной табличке на территории Юго-Восточной Анатолии.

Этот фильм — результат 20-летней работы Уорингтона по изучению аккадского языка. «У нас есть письма от шпионов, договоры между государствами, дипломатическая переписка, заклинания и медицинские рецепты на этом языке. Та цивилизация была так похожа на нас, но так сильно отличалась. Это очень важная часть мирового культурного наследия», — говорит ученый.

Уорингтон создал уникальный архив записей с аккадскими текстами. Там есть тысячи табличек, которые еще не расшифрованы. Также ученый учредил ежегодную конференцию по Древнему Египту и Месопотамии и сделал посещение бесплатным.

Любители древности могут послушать канадца Питера Прингла, который реконструирует музыку древних цивилизаций — египтян и шумеров. Все песни он исполняет на языках оригинала, а играет на восстановленных инструментах.